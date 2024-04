Ei av siktingane mot Skårderud er lagt vekk

Men han er enno sikta for å ha kravd pengar for behandling som ikkje blei gjort.

Skårderud har i fleire tiår vore ein av dei mest profilerte legane og psykiatrane i Noreg.

Men før jul i fjor mista Finn Skårderud autorisasjonen og retten til å praktisere som lege og psykiater, etter fleire varsel mot han frå tidlegare pasientar.

7. desember i fjor tok påtalemakta ut sikting mot Skårderud for to forhold. Det er den eine av desse sakene politiet no legg vekk.

Skårderud var opphaveleg sikta for å ikkje ha gitt fagleg forsvarleg behandling av pasienten Victoria Nordberg.

Nordberg melde Skårderud for brot på kravet om det som er forsvarleg i helsepersonellova § 4. Det stadfestar politiet overfor NRK.

Det er dette påtalemakta no har lagt vekk.

– Dette var som venta, seier Skårderud sin advokat, Halvard Helle.

Nordberg sin advokat, Mette Yvonne Larsen, seier at dei ikkje er samde i avgjerda frå statsadvokaten. Dei vurderer no om dei skal gå til sivilt søksmål.

Helle svarar til dette at det ikkje er noko han kjenner til.

Larsen og klienten vil følgje opp dette og meiner at politiet må etterforske Skårderud for dokumentfalsk.

PASIENT: Victoria Nordberg var Finn Skårderud sin pasient i over 20 år. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Var pasient i mange år

I ein SMS fortel statsadvokat Johan Øverberg at dei har lagt vekk denne delen av siktinga «ettersom forholdet anses bagatellmessig og berørte interesser ikke i avgjørende grad taler for strafforfølging».

– Dette er og i lys av at autorisasjonen er tilbakekalt frå tilsynsmyndigheita, skriv Øverberg.

Tilsynsmyndigheita er Helsetilsynet.

Skårderud har motsett seg skuldingane heile tida.

Han held fast på at han ikkje har drive behandling i strid med helsepersonellova, eller trakka over etiske grenser som psykiater.

Det var i februar 2023 at Skårderud blei meld til politiet. Bak sakene var dei to varslarane Hilde Rød-Larsen og Victoria Nordberg.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen representerer Nordberg i saka. Ho representerte også Rød-Larsen.

Mellom Rød-Larsen og Skårderud har det aldri vore ein behandlar-pasient-relasjon. Nordberg var derimot pasient hjå psykiateren i over 20 år.

Dette er saka Ekspander/minimer faktaboks Fleire varsla mot Finn Skårderud, no har han mista autorisasjonen til å praktisere som lege og psykiater

Påtalemakta har lagt vekk siktinga mot han som gjeld uforsvarleg helsehjelp Det var gjennom forfattaren Hilde Rød-Larsen at saka blei kjend i media. Ho varsla i desember 2022 og melde frå om det ho meinte var dårleg rolleforståing. Ho var ikkje pasient då ho blei kjend med Skårderud, men meiner han utnytta rolla si for å ha sex med ho. Han motset seg skuldingane og hevdar at «ho nærast diktar om heile si forteljing om kontakten mellom ho og meg - frå å vere ei vaksen kvinne med eigne val og fleire initiativ til kontakt - til å bli eit «offer.» Skårderud sin advokat, Halvard Helle, peikar på at det ikkje var ein behandlar-pasient-relasjon mellom dei to, men eit forhold mellom to samtykkande vaksne. Victoria Nordberg var pasienten til psykiateren i over 20 år. Ho varsla om manglande oppfølging og behandling. Ho varsla også om journalføring og rolleblanding. I varselet sitt peikar ho på den manglande forståinga til psykiateren av skiljet mellom det private og det profesjonelle. Ho hevdar også at psykiateren ikkje har tatt betalt for behandling av henne dei siste 17–18 åra. I tilsvaret sitt avviser Skårderud skuldingane frå Nordberg. Til skuldingane om manglande journalføring svarer han at han har ført journal, men at delar av journalen gjekk tapt på grunn av IT-problem.

Skal ha endra pasientnotat

Skårderud er framleis sikta for å ha sendt 24 refusjonskrav til Helfo utan å ha gjennomført behandling. I alt dreier dette seg om litt over 17.000 kroner.

Dette gjeld behandlingar som Victoria Nordberg ikkje skal ha fått i perioden frå 2018 til 2022.

Fram til november 2023 kunne Skårderud få refusjonar frå staten for behandling av pasientar.

Helfo – organet som disponerer staten sine pasientpengar – har også oppretta etterkontroll av utbetalingar til Skårderud.

Om dei finn at han har fått pengar utbetalt på feil grunnlag, kan han få krav om å betale tilbake til staten.

I desember i fjor sa Halvard Helle til NRK at Skårderud skal ha teke kontakt med Helfo fleire månadar tidlegare.

Dette for å rydde opp i eventuelle feilbetalingar.

Dette skriv Helsetilsynet til Skårderud Ekspander/minimer faktaboks I vedtaket, som er skrive i du-form, står det at Helsetilsynet ser eit mønster som har prega yrkesutøvinga til Skårderud over lang tid. – Statens helsetilsyn meiner at manglane ved di helsehjelp knytt til fleire heilt sentrale forhold som anamneseopptak, utgreiing, behandlingsplanlegging, oppfølging, rekvirering av vanedannande legemiddel, journalføring og rolleforståing er omfattande, gjentakande og alvorlege. I vedtaket skriv dei at helsepersonell som har hatt intimitetskrenkjande åtferd og mangelfull rolleforståing, vil ha manglande tillit hos framtidige pasientar. – I utsegnene dine til saka knytt til rolleforståinga di, har du halde fast ved at du ikkje kunne, eller burde, ha handla annleis. Samla meiner vi det er ein risiko for at du overfor framtidige pasientar vil halde fram den mangelfulle og uforsvarlege yrkesutøvinga di og heller ikkje vil klare å skilje på den profesjonelle og den private rolla di.

Mangla journalar

I tilsynssaka konkluderte Helsetilsynet med at journalføringa til psykiateren har vore mangelfull.

For åra 2003 til 2014 finst det ikkje journalnotat. Skårderud har opplyst til statsforvaltaren at årsaka er at eit journalsystem braut saman.

– Samla meiner Statens helsetilsyn at brota på krava til journalføring er omfattande, gjentakande og alvorlege, står det i vedtaket.

Finn Skårderud mista i desember 2023 autorisasjonen som lege og psykiater.

Helsetilsynet meiner Skårderud har opptredd i strid med det som er forsvarleg i helsepersonellova for totalt 11 pasientar.

Han får difor ikkje lenger praktisere som lege, og skal ikkje lenger behandle pasientar.

Skårderud har klaga på vedtaket frå Helsetilsynet. Behandlinga av klagen er enno ikkje i gang, opplyser Nasjonalt klageorgan for helsetenesta til NRK.