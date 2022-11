Prishopp på strøm – Tyske priser i sør og rekord i nord

– Da får vi tyske priser på ettermiddagen, sier senioranalytiker i teknologiselskapet Volue Insight Olav Johan Botn.

Han forklarer prishoppet med at det vil blåse lite på kontinentet i morgen, bare en tredel av det som er normalt.

– Da skyter strømprisene i Europa opp og eksporten ut av Norge blir maksimal i morgen ettermiddag og kveld.

Så det er utenlandskablene som gjør det?

– Ja, men de siste dagene har vi klart å holde de tyske prisene borte ved å maksimere eksporten hele tiden. Men akkurat i morgen er behovet så stort at vi blir rammet av samme pris som i Tyskland.

Gjennomsnittsprisen uten nettleie og avgifter tirsdag blir på rundt 3,60 kroner per kilowattime (kWh) i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge.

Totalprisen lengst sør vil bli mellom 5 og 6 kroner per kWh mellom klokken 19 og 21 tirsdag kveld.

Vindmangel på kontinentet presser strømprisene opp tirsdag ettermiddag. Det hjelper ikke at det har regnet masse i Sør-Norge den siste tiden, og at vannmagasinene er fulle. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Prisrekord i Midt- og Nord-Norge

Og prishoppet vil merkes over hele landet.

Uten nettleie og avgifter, blir gjennomsnittsprisen i Midt-Norge 2,43 kroner per kWh.

I Nord-Norge forventes prisen å ligge på 2,12 kroner per kWh, noe som er en femdobling av mandagens snittpris, ifølge NTB.

På ettermiddagen tirsdag vil prisene i hele landet ligge på omkring 5 kroner per kilowattime.

Det er en historisk toppnotering for Nord- og Midt-Norge, skriver Europower.

Senioranalytiker i Volue Insight Tor Reier Lilleholt, sier til NTB at prishoppet i Nord delvis kan forklares med at magasinene har blitt tappet ned i høst, samtidig som store mengder strøm har blitt eksportert.

– Det har vært lite nedbør og dermed lite påfyll. Dermed har vannet som er igjen i magasinene, fått en betydelig høyere verdi, sier han.

Historiske høye priser er ventet i Midt- og Nord-Norge tirsdag ettermiddag. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Våt november i sør

Men i sør har regnet bøttet ned flere steder den siste tiden.

Statsmeteorolog Bente Wahl sier til Fædrelandsvennen at nedbørsmengden i Kristiansand i november nærmer seg rekordåret 2009, da det kom 325 millimeter.

Nedbøren har vært nødvendig for å fylle opp vannmagasinene etter flere måneder uten nevneverdig nedbør.

Likevel fører altså lite vind og mye krafteksport til at prisene holder seg høye.

Strømstøtten vil ikke slå inn

Ifølge regjeringens strømstøtte skal staten betale 90 prosent av prisen over 70 øre/kWh.

Fordi gjennomsnittsprisen i november ikke overstiger 70 øre vil ikke strømstøtten slå inn på tirsdagens prishopp.

– Støtten er nok tilbake for fult i desember igjen. Og det er også de høye prisene. De følger hverandre hånd i hånd, sier Botnen.

Men vinterens priser vil trolig ikke ligge på tirsdagens nivå, ifølge Botnen.

– Vi ser for oss at prisene vil holde seg litt lavere, og at det blir et sted mellom 2 og 3 kroner.

Det er likevel mye høyere enn på samme tid i fjor, da prisen lå på rundt 160 øre per kilowattime.