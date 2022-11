Mye nedbør på Sør- og Østlandet skaper utfordringer

På parkeringsplassen utenfor Coop på Neslandsvatn i Kroken står Steinar Våsjø med vann nesten knærne. Han og kona driver Joys Kiosk.

– Den står jo midt ute i vannet her, noen centimeter fra vannflata. Vi må bare passe på situasjonen nå. Det er litt kjipt, sier Våsjø.

– Da måtte kundene kommet med båt eventuelt?

– Ja, det er mulig det. Nei, vi får holde stengt i dag også får vi se an situasjonen. Håper at det når en topp.

Joys Kiosk må holde stengt i dag på grunn av oversvømmelse. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Flere oversvømmelser

Riseveien i Arendal er stengt og på fylkesvei 3374 i Drangedal mellom Sannidal og Neslandsvatn ved Brødsjøvannet flommer vannet over. Veitrafikksentralen melder at veien kan bli stengt på kort varsel, og ber bilister være oppmerksomme.

Ole-Petter Ruud, trafikkoperatør ved veitrafikksentralen ber bilister om å ta kontakt dersom de de kommer over veier med redusert fremkommelighet.

NVE har sendt ut oransje flomvarsel for store deler av Agder og Telemark.

– Det er fordi det kommer en ny runde med nedbør nå fra i ettermiddag og utover kvelden og natta, sier vakthavende hydrolog hos NVE, Elin Langsholt, til NRK fredag formiddag.

ORANSJE FAREVARSEL: Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer. Foto: Skjermbilde fra varsom.no

De siste dagene har det også kommet en del snø i høyden, som nå smelter på grunn av høyere temperaturer.

– Det bidrar nå sammen med regnet til at vi får økte vannføringer i vassdragene. Det er stort sett de vassdragene som drenerer områder lavere enn 500–600 meter og det er mest i kystnære strøk, sier Langsholt.

Fylkesvei 3374 i Telemark, mellom Sannidal og Neslandsvatn er oversvømt. Bildet er tatt ved Brødsjøvannet fredag morgen. Veien er stengt. Fylkesvei 3374 i Telemark, mellom Sannidal og Neslandsvatn er oversvømt. Bildet er tatt ved Brødsjøvannet fredag morgen. Slik så det ut torsdag på veien inn til Rønninggrenda i Kroken. Slik så det ut torsdag på veien inn til Rønninggrenda i Kroken.

Grotten barnehage på Nes verk i Tvedestrand kommune er også berørt av det kraftige regnværet. Torsdag ettermiddag måtte de stenge på grunn av oversvømmelse.

Foreldrene ble bedt om å hente barna sine tidligere torsdag ettermiddag. Foto: Ada Drevdal Bjøranger / NRK

Ta forholdsregler

Det kommer store mengder nedbør mange steder i Telemark og Agder også det kommende døgnet.

– Der det kommer mest kan det komme 30 til 40 millimeter i løpet av dagen.

Det sier vakthavende meteorolog Hanne Beate Skattør.

Hun legger til at snøgrensen vil variere noe, men at den ligger på rundt 600 meter.

– Hvilke forholdsregler bør de som bor i de mest utsatte områdene ta?

– Sørge for at stikkrenner er rene for løv og kvist, eventuelt snø, slik at vannet kan renne av. Når det kommer mye nedbør blir det fort dammer hvis vannet ikke får rent der det skal. Det er det viktigste man kan gjøre for å hindre lokale oversvømmelser.