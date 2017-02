Politinatta: Rødt kort i byen

To av dem skapte bråk ved et utested, og fikk dermed rødt kort for resten av natta.

Den tredje gjorde ikke som politiet sa, og ble dermed pågrepet, anmeldt og satt i arresten.

Dette er ellers det Agder-politiet melder om av hendelser i løpet av februarnatta:

Grimstad klokka 01.17: En person ble pågrepet og satt i arresten på grunn av uro og kroppskrenkelser.

Arendal klokka 02.27: En person ble pågrepet ved et utested i sentrum på grunn av trusler og uro.

Risør klokka 03.01: En dieselovn hadde tatt fyr i en seilbåt som ligger til kai. En person ombord i båten ble sjakket på sykehus etter å ha pustet inn noe røyk.