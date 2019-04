Påsketrafikken: Forbered deg på kø

Fredag før påske er en av de travleste dagene på norske veier. Selv om det foreløpig flyter fint på utfartsveiene, forventes det at trafikken vil ta seg kraftig opp innen få timer.

– Man må regne med en del trafikk i dag, sier trafikkoperatør Nils Aae i Veitrafikksentralen Øst.

Så langt er det kun registrert noen få køer ut av Oslo-området. Langs E6 i Brummundal meldes det også om saktegående trafikk.

– Det er bare å legge seg i køen, spenne seg fast og ta det med ro, er Aaes beskjed til påsketrafikantene.

Utrykningspolitiet i Agder er klare for påsketrafikken i Setesdalen. Foto: Politiet

Trygg Trafikk oppfordrer folk til å holde avstand til bilen foran seg, og ikke prøve seg på vanskelige forbikjøringer.



– Alle som skal ut i påskeutfarten må forberede seg på at det kan bli kø, sier kommunikasjonsrådgiver Ann-Helen Hansen.

Hun oppfordrer alle til å pakke ting trygt. Unngå løse gjenstander i bilen, som potensielt kan være livsfarlig hvis man havner i en kollisjon.

– Uoppmerksomhet står for mange ulykker. Det er fort gjort å bli uoppmerksom hvis det blir mas fra bilen eller du velger å plukke opp telefonen. Ha en plan når du setter igang, og ha klart underholdning for barna.

– Kjør forsiktig

Utrykningspolitiet oppfordrer folk til å kjøre forsiktig.

– Det er viktig å være klar over at politiet vil være ute med store ressurser, spesielt i påskens start og slutt, sier sjefen for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen.

Fart, rus og køkultur står i fokus når UP holder kontroller i påska.

Det meldes om fine forhold over Valdresflya (avbildet) og Sognefjellet. Begge de to fjellovergangene har stengt på nattestid, fra klokken 20 til 08 i morgen tidlig. Foto: Trafikkamera / Statens vegvesen

Stort sett pent vær

Stian Molteberg hos Veitrafikksentralen Sør sier værgudene foreløpig ser ut til å spille på lag.

Han får støtte av statsmeteorolog Kristian Gislefoss.



– I sør vil det være tørre veier. Litt smeltevann kan renne ut og fryse til kvelden. Det er vel det eneste som kan lage trøbbel, sier han.

Metorologen sier det ikke vil komme mer snø i Sør-Norge, selv ikke på fjellet.

Veiene over Sognefjellet og Valdresflye er fredag åpne etter å ha vært vinterstengt. De to fjellovergangene er likevel nattestengt fra kl 20.00 til 08.00 utover våren.