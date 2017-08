Lisa har praktisk talt vokst opp som musiker. Sin første plate ga hun ut som 5-åring og ble en av Kristen-Norges store barnestjerner.

I løpet av 12 år ga hun ut åtte album, to DVD-er og to samlealbum. Hun har holdt utallige konserter og er svært scenevant, likevel tror hun at Stjernekamp vil være full av utfordringer.

– Jeg ser på dette som en stor mulighet til å lære nye ting og forbedre meg. Selv om jeg har erfaring, blir dette en helt annen setting. Jeg tror jeg vil bli tøffere.

Lisa Børud sier hun er veldig klar for å komme i gang med konkurransen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Skal ha det gøy

21-åringen drikker nå te med begge hendene og har nesespray og halspastiller innen rekkevidde. Men forkjølet har hun også vært før mange konserter tidligere.

– Nå er jeg veldig klar til å starte. Jeg prøver å tenke at jeg skal ha det gøy, for ellers kan det bli slitsomt for meg. Jeg har et stort konkurranseinstinkt, sier Lisa.

Takknemlig for familien

Farfaren hennes har fått Kongens fortjenstmedalje i gull for sin musikkinnsats. Lisas far var sammen med sine to søsken kjent som Børudgjengen på 80-tallet. Siden turnerte de i mange år på fulltid som Arnold B Family.

– Jeg føler meg privilegert. Alt lå til rette for meg, jeg kunne bare dra ut på veien. Familien har produsert CD-ene mine og at Børud-navnet allerede var kjent har hjulpet meg. Det er en gave fra familien at jeg har fått være en del av dette.

Hun synes verken barnestjernestatusen eller familiebagasjen er vanskelig når hun satser videre som artist.

– Det er jo en stor del av barndommen min. Folk spør om jeg synes det var dumt å gå glipp av ting, fordi jeg holdt konserter, men jeg ville aldri vært det foruten.

Lisa Børud under en prøve til Stjernekamp tidligere denne uka. Foto: Helene Amlie / NRK

Vaskeromsøvinger

Nå har 21-åringen flyttet fra Arendal til Oslo og går på hiphop-danselinjen på fagskolen Bårdar. Dagene er travle og bedre blir det ikke når Stjernekamp starter for alvor.

– Men jeg klager ikke, for det er jo dritgøy. Jeg må bare se hvor mye jeg kommer meg på skolen og hvor mye jeg må prioritere å slappe av mellom slagene i Stjernekamp. Jeg må få meg nok søvn, så stemmen holder.

Størst utfordring mener Lisa det vil bli å synge opera. Mest gleder hun seg til hiphop. Sangen hun skal framføre lørdag er Journeys «Don't Stop Believin'».

– Jeg har brukt skolens øvingsrom og leiligheten om dagen. Men når det blir mørkt går jeg ned i vaskekjelleren. Der tror jeg i alle fall at ingen kan høre meg. Jeg har ikke fått noen klager til nå.