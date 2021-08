– Det er mozell i flaska, men jeg ser jo at måten jeg drikker på får det til å se ut som det er noe annet, humrer ordfører i Flekkefjord Torbjørn Klungland (Frp).

Søndag var Erna Solberg i hjembyen hans under åpningen av et nytt beredskapssenter.

Mens statsministeren ble intervjuet av lokale medier, benyttet Klungland anledningen til å ta en slurk av flaska på innerlomma.

– Jeg var sikker på at jeg var utenfor synsfeltet, men prøvde likevel å være litt diskré, ler han.

Det var avisen Agder som omtalte saken først.

Har fått 27.500 likes

BAdesKen, som legger ut morsomme poster fra lokalaviser, postet et videoklipp på Instagram mandag med drikke-seansen.

Siden som drives av frontsjef i VG, Ken André Ottesen, har nesten 300.000 følgere.

Innlegget med Klungland har hittil fått mer enn 27.500 likes og over 600 kommentarer.

Ordfører Klungland tar det hele med godt humør.

– Det er svære tall, men jeg kan ikke annet enn å synes det er gøy.

For øvrig er det ikke første gang Frp-ordføreren er på BAdesKen.

Da han overraskende ble valgt til ordfører for to år siden, havnet bildet av han med den rødrutete flannelskjorta og ordførerkjedet over også på Instagram-siden.

Ordfører Klungland var også omtalt på BAdesKen da han overraskende ble valgt til ordfører for to år siden. Foto: BADesken

Vier brudepar i flanell

Mer praktisk med dress enn flanellsskjorte når du har drikke på innerlomma?

– Ja, å ha den på innerlomma er en grei måte å bære flaska på. Jeg så Erna holdt den i hånda så da jeg tok den ut, var det for å gjøre som henne, også tok jeg meg like godt en slurk siden det var så varmt.

Vurderer du egen Insta-konto?

– Noen har foreslått at jeg bør starte en konto med navnet ««Flanell-major». Skjorta er fortsatt i jevnlig bruk. Den har blant annet blitt brukt på tre vielser. Da er det brudeparene som har bedt om det altså!

Foto: Odd Rømteland / NRK

Tidenes PR-stunt

De tre postene BAdesKen har lagt ut om Klungland er hittil sett 700.000 ganger.

– Jeg vet ikke hvor aktiv han har vært i valgkampen, men jeg tror den snikslurken kan være tidenes PR-stunt, om enn litt ufrivillig, skriver Ken André Ottesen i en melding.

Han bekrefter at 27.500 likes er mye på hans side.

En folkelig fyr

Ottesen tror postene treffer fordi folk enten kjenner seg igjen eller fordi de aldri kunne satt seg selv i en slik situasjon.

– Det er jo noe herlig folkelig over dette. Det er «Statsministeren fra selveste Oslo» som møter det ekte Norge. Jeg elsker det!

Han har selv møtt Klungland etter at han la ut posten fra da han ble ordfører i flanellskjorte.

– Han virker som en folkelig fyr det er lett å le sammen med. Også tar han ikke seg selv så høytidelig. Det er en egenskap jeg skulle ønske smittet mer enn korona.