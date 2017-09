Nytt helikopter vil komme raskere fram til pasientene

Det nye helikopteret som er av typen H 145 T2, skal være på plass 1. juni 2018.

– Vi får et helikopter som har mye bedre egenskaper enn det vi har i dag, sier medisinsk leder for Luftambulansetjenesten HF i Arendal, Lars Jacobsen.

Større og kan løfte mer

Selv om det nye helikopteret ikke noe «kjempehelikopter», er det vesentlig større enn det som står i Arendal nå. Et større helikopter gjør at det blir lettere å behandle pasienter underveis.

I tillegg til at det er større, har det også bedre løftekapasitet. Det gjør at det kan settes inn mer utstyr, samtidig som det vil øke muligheten for å kunne ta med pårørende i helikopteret.

H 145 T2 har blant annet bedre løftekapasitet enn dagens helikopter. Bildet er tatt under en øvelse med tilsvarende helikopter som er i bruk i Luftambulansetjenesten i Evenes. Foto: Luftambulansetjenesten HF

Kan fly lengre

H 145 T2-helikopteret vil også komme fortere fram. Det kan både fly raskere og har bedre rekkevidde. Det blir ikke nødvendig å stoppe for å fylle drivstoff like ofte som før.

– Vi vil for eksempel kunne fly fra Arendal til Flekkefjord, og så direkte til Oslo, sier Jacobsen.

Helikopteret, som ennå ikke er ferdig, skal også ha det nyeste innen sikkerhetsutstyr. Dette innbefatter blant annet de beste nattsynsbrillene på markedet, avansert autopilot og kontinuerlig satellittovervåking.

H145 T2, er det nest største helikopteret som benyttes i luftambulansetjenesten i Norge. Det er allerede i bruk på Evenes i Nordland. I tillegg til Arendal, skal også Bergen, Trondheim og Lørenskog få slike helikoptre.

– Raskest mulig ut til pasientene

Ifølge kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansetjenesten HF, Knut Haavik, er luftambulansetjenesten eid av de fire regionale helseforetakene. Det er Helse Sør-Øst som har vedtatt å oppgradere helikopteret på basen i Arendal, og som betaler for dette.

Luftambulansetjenesten HF skal tilby Norges befolkning luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet.

– Vår oppgave er å få leger og sykepleiere raskest mulig ut til pasientene, og å få de til riktig sykehus på en effektivt og sikker måte, sier Haarvik.

Det er sykehusene som har ansvar for selve behandlingen av pasientene.