Nytt anlegg kan gi oksygen til 50 pasienter samtidig

– Det er ikke sikkert vi havner i en situasjon som Italia har vært i, men vi må være forberedt på lokale utbrudd og at mange kan ha behov for oksygen samtidig, sier kommuneoverlege i Arendal Helene Rakeie.

Der begynte de tidlig å forberede seg på det som kan komme.

Allerede før samtlige kommuner ble bedt om å kartlegge tilgangen på oksygen, var de klar over at det kunne bli et problem.

Lege Helene Rakeie mener et slikt anlegg kan være nyttig for andre også. Foto: Jon Gelius / NRK

Spesiallaget

Nå er løsningen på plass.

Det er en spesiallaget oksygengenerator, som kan gi oksygen til 50 pasienter samtidig.

Arendal skal være første kommune i landet til å ta i bruk en slik maskin.

– Med den sikrer vi pasienter oksygen, som jo er vesentlig i behandling av covid-19, sier fagkoordinator for øyeblikkelig hjelp i Arendal Audun Solstad.

Ifølge Sykepleien.no er den vanligste årsaken til at pasienter med covid-19 må legges inn på intensivavdelinger, at de får en følelse av å ikke få puste og får for lavt innhold av oksygen i blodet.

Fagkoordinator Audun Solstad, sier at oksygen er vesentlig i behandling av covid-19. Foto: Jon Gelius / NRK

– Kan bli en mangelvare

Ifølge Arendal kommune har mange vist interesse for deres prosjekt.

Det forstår kommuneoverlege Rakeie.

– Dette kan være nyttig for andre også. Oksygen kan bli en mangelvare om mange blir syke, sier hun.

Anlegget, med en pris på 2,3 millioner kroner, er først og fremst ment for Arendal og fem andre kommuner.

Det kan forøvrig flyttes om andre får behov for hjelp.

I Arendal er det lagt planer for et feltsykehus i idrettshallen. Det skal kunne stå klart på én ukes varsel.