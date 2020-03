Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Du finner ikke pust. Du kaster etter pusten. Du leter etter oksygen og luft, men finner det ikke.

Slik beskriver 46 år gamle Ørjan Vik opplevelsen som koronapasient ved Haugesund sjukehus i tolv dager. Torsdag ble han skrevet ut. Da hadde han vært innlagt siden lørdag 14. mars med akutt lungesvikt.

I fire dager fikk 46-åringen, uten bakenforliggende sjukdommer, pustehjelp fra maskiner mens han lå på intensivavdelingen.

– Jeg var aldri redd. Når du er så sjuk så er du bare en statist, mens leger og sjukepleiere gjør det de er trent til. Jeg følte meg veldig godt ivaretatt.

Startet i Østerrike

Det hele startet etter en kompistur til St. Anton i Østerrike.

Da han kom hjem onsdag 4. mars fortsatte livet som normalt. Han gikk på jobb, ettersom karantenebestemmelsene ikke gjaldt alpelandet på dette tidspunktet.

To dager etter hjemkomsten deltok Ørjan Vik, som sitter i konsernledelsen i Trucknor, på Haugalandskonferansen. Her var det næringslivsledere, stortingspolitikere og mange, mange flere. Godt over 500 deltakere, med foredrag om dagen og middag om kvelden.

Haugalandskonferansen samlet 530 deltakere i år og ble en smittekilde for deltakerne. Foto: Grethe Nygaard

– Jeg var rusten i halsen, noe som er helt normalt. Jeg tenkte ikke i det hele tatt at jeg kunne være smittebærer av noe som helst. Området vi hadde vært på tur var i var ikke risikoområdet for korona, og ikke omfattet av reiserestriksjoner da vi var der.

I tillegg var han innom poliklinikken på sjukehuset for kontroll samme dag, etter et håndleddsbrudd på skiferien. Det førte til at helsepersonellet han var i kontakt med, senere ble satt i karantene.

Formen ble dårligere

I dagene etter Haugalandskonferansen kjente Ørjan Vik at formen ble dårligere, og mandag 9. mars ble han testet for korona. Dagen etter fikk Vik vite at prøven var positiv. Symptomene var likevel ikke verre enn en lett influensa. Han sto også fram i Haugesunds Avis for å fortelle om symptomene og advare.

– Jeg hadde hatt nærkontakt med en god del mennesker, og det var viktig for meg å advare andre som hadde vært på konferansen. Om det bare var meg som var smittet før konferansen, vet jeg jo ikke, sier Vik.

Per fredag ettermiddag er det 42 koronasmittede i Haugesund og 25 i nabokommunen Karmøy. Cirka halvparten av disse er sporet tilbake til Haugalandskonferansen.

Forverret tilstand

Etter at Vik fikk påvist koronasmitten hadde han mellom 40 og 41 i feber. Lørdag 14. mars var tilstanden så dårlig at han ble lagt inn sjukehuset.

– Jeg mente jo at formen var ok, men kona er anestesisjukepleier. Hun satte foten ned og insisterte på at jeg måtte legges inn.

Etter kontakt med legevakten, bar det rett inn på akuttmottaket på Haugesund sjukehus. Fra mandag til torsdag ble han plassert på Intensiven tilkoblet pustemaskin.

Nå i ettertid har Vik lest epikrisen og forstått mer av det som foregikk rundt ham.

– Det kunne nok ha gått en annen vei om jeg ikke hadde blitt lagt inn på sjukehuset den lørdagen.

Hjemme satt kona og barna på 13 og 16 år i isolasjon, og kunne ikke komme på besøk. Kona hadde alle kjente symptom på korona, datteren på 16 hadde milde influensasymptom, mens yngstemann har vært frisk hele tiden.

– Hvordan var det å komme hjem?

– Det var fantastisk og overveldende å møte både kona, ungene og hunden igjen. De har jo hatt sine tanker og uro for hvordan dette skulle gå.

Skryter av helsepersonellet og nærmiljøet

Etter tolv dager på sjukehus, skryter han veldig av hjelpen han fikk av helsepersonellet. Alt fra assistenter og hjelpepleiere, til sjukepleiere og leger.

– Selv bak maskene og beskyttelsesdraktene bevarte de medmenneskeligheten og de viste aldri noen frykt for å bli smittet. Jeg ble møtt av smil og en utrolig profesjonalitet. Vi har et fantastisk dyktig helsevesen, og det er ikke grunn til å være urolig for innleggelse her i Haugesund, sier Vik.

Ørjan Vik hadde ingen bakenforliggende sjukdommer før koronainnleggelsen, og oppfatter seg som en normalt godt trent voksen mann. Foto: Privat foto

Nå oppholder 46-åringen seg hjemme. Han er fortsatt ikke helt frisk, men på bedringens vei. Han er fortsatt i isolasjon, og er sjukemeldt i tre uker. Når han blir frisk, vet han ikke.

– Vi er utrolig takknemlige for all varmen og støtten vi har fått fra venner og kjente. Familien har vært isolert siden 8. mars, og kommer til å være det i minst en uke til. Livet i isolasjon har blitt mye enklere på grunn av all hjelp vi har fått til ulike gjøremål, avslutter Vik.