Kommuner må skaffe mer oksygen

I slutten av mars ba Helsedirektoratet alle fylkesmenn om å skaffe seg oversikt over hvordan det står til med utstyr til oksygenbehandling i kommunene.

Begrunnelsen er at covid-19-pandemien kan føre til en situasjon hvor mange kan ha behov for oksygen samtidig.

– Kommunesektoren må forberede seg på å behandle pasienter med pustevansker, og de må kunne vurdere om pasienter kan hjelpes lokalt eller må på sykehus, sier fagdirektør i Helsedirektoratet Svein Lie.

Helsedirektoratet påpeker at det er viktig at kommunene har oversikt over tilgang på oksygenkonsentratorer som kan gi pasienter oksygen kontinuerlig, oksygenkolber og muligheten for å fylle på slike.

De anbefaler også rikelig med små apparat kalt pulsoksymetre. Disse brukes til å måle oksygeninnholdet i blodet, samt pulsen.

Lie sier at om lag halvparten av fylkesmennene har gitt beskjed om at dette nå er fulgt opp.

Helsedirektoratet anbefaler kommunene å ha god tilgang på pulsoksymetre. Dette er små apparat som settes på en finger for å måle oksygeninnholdet i blodet og pulsen. Foto: Leif Dalen / NRK

Flere melder om utfordringer

Flere kommuner gir tilbakemelding om at de har utfordringer knyttet til dette.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har bedt sine kommuner om å vurdere tilgangen som god, utfordrende eller kritisk.

– De fleste svarer «god» mens én tredel svarer «utfordrende», sier assisterende fylkeslege Hanne Fisknes.

Flere kommuner i Møre og Romsdal og Nordland melder også om at tilgjengeligheten på slikt utstyr er utfordrende.

– Kommunene har ikke tilgangen på oksygen og annet utstyr som kan bli nødvendig i en situasjon med mer smitte i fylket, sier fylkeslege i Nordland Morten Juul Sundnes.

Før alle kommunene i Vestfold og Telemark har svart, tror også assisterende fylkeslege Mats Foshaug at det kan bli knapt med utstyr også der.

– Mye avhenger av smitte- og sykdomsutviklingen i fylket, sier han.

Foshaug påpeker at flere av kommunene nå har bestilt mer utstyr.

Det har også kommuner i Innlandet og i Agder gjort.

Flere kommuner melder om at det kan bli knapt med utstyr knyttet til oksygenbehandling dersom mange blir syke på samme tid. Foto: Leif Dalen / NRK

Tok grep tidlig

Arendal kommune tok tidlig grep. Allerede før de ble bedt om kartlegge utstyr, hadde de funnet ut at tilgangen på oksygen kunne bli et problem.

– Vi så at om vi fikk mange pasienter med covid-19 samtidig, kunne vi fort få mangel på oksygen, sier kommuneoverlege Helene Rakeie.

Hun sier at alle sykehjem har små oksygenkonsentratorer som kan betjene én pasient, men at de ikke har så mange av dem.

Dermed ble det bestilt en ny fra Danmark. Denne kan gi oksygen til et større antall pasienter samtidig.

Nyanskaffelsen er tenk til bruk i idrettshallen Sør Amfi, hvor det kan bli opprettet en egen covid-19-avdeling for hele østre Agder om det skulle bli nødvendig.

– I en situasjon hvor mange blir syke samtidig er hallen godt egnet, sier Rakeie.

Hun understreker at de aller sykeste pasientene i utgangspunktet skal på sykehus.

– Hallen kan for eksempel være aktuell for pasienter som fortsatt har behov for oksygen når de kommer ut fra sykehuset.

Arendal kommune har også kjøpt inn 21 ekstra pulsoksymetre.

Kommuneoverlege i Arendal Helene Rakeie, advarer mot å tro at pandemien er over. Foto: Leif Dalen / NRK

Vurderer å samordne innkjøp

Lie i Helsedirektoratet forteller at de vurderer om det er grunnlag for å samordne innkjøp til kommunene, men at de ikke har konkludert med noe ennå.

Han sier at oksygen er tilgjengelig, men at det er knapphet på utstyr knyttet til dette.

Pulsoksymetre skal også være en utfordring.

– De som bestiller får beskjed om at leveringssituasjonen er vanskelig og at leveringstidspunkt ikke kan bekreftes, sier Lie.