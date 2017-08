– Det går liksom bare mer og mer opp for meg hvor fint det er her. Det legger jeg merke til hver gang jeg er her ute, når jeg skuer utover det åpne havet og de bare fjellene og alt sammen, sier Frank Otto Røiseland, ny fyrvokter på Lindesnes fyr.

Frank Otto Røiseland Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Lindesnes fyr Foto: Hans Erik Weiby / NRK

59 søkere

Arbeidet består i å ta vare på selve fyret, hagen og alle bygningene. I tillegg skal fyrvokteren gjøre værobservasjoner og ta i mot besøkende.

– Det er jo en meget spesiell jobb, vi er jo bare to fyrvoktere i landet, så jeg føler meg veldig heldig.

Tømreren fra Kvås i Lyngdal var den av 59 søkere som fikk den ekslusive jobben på Lindesnes fyr.

– Jeg har ikke noe erfaring med selve fyret, det har jeg ikke. Men det er jo automatisert, så det går stort sett sin gang.

Stor frihet

Kjell Olsen er fyrvokter-veteranen som skal lære opp nykommeren.

– Det beste med denne jobben er definitivt variasjonen, at vi ikke har to like dager. Du treffer nye folk hver eneste dag, du har forskjellig vær hver eneste dag, og forskjellige arbeidsoppgaver. Så får du lov å bestemme litt selv hva du skal gjøre og når du skal gjøre det. Det er jo det som er fint med denne jobben, sier Kjell Olsen.

Nykommeren Frank Otto Røiseland får opplæring av veteran Kjell Olsen. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Turnusen er to uker på, og to uker av, så jobben blir en stor del av livet framover.