Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Bufdir har stoppet alle adopsjoner fra Taiwan, Thailand og Filippinene, noe som påvirker 50 norske familier som er i adopsjonsprosesser.

Familien Nordstrand fra Mandal er en av de berørte familiene. De har en seksåring som de adopterte for ett år siden, og de ønsker å adoptere et søsken til ham.

Bufdir anbefaler også at Norge stanser alle adopsjoner fra utlandet på grunn av risikoen for ulovlige adopsjoner og mangelfull dokumentasjon i mange saker.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe ønsker en utredning før hun tar stilling til rådet om å stoppe alle adopsjoner til utlandet.

Et eksternt utvalg skal de neste to årene granske norske utenlandsadopsjoner.

Organisasjoner som formidler adopsjon fra utlandet opplever mye uro blant søkerne etter avgjørelsen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– For sønnen vår vil det bety å få noen å vokse opp sammen med. Jeg har selv tre søsken som betyr så mye for meg, sier Hanne-Mari Nordstrand.

Hun og mannen Kristian sitter rundt frokostbordet hjemme i Mandal med sønnen på seks år.

De drømmer om gi han en lillebror eller lillesøster, men før jul ble det klart at Bufdir stopper alle adopsjoner fra Taiwan, Thailand og Filippinene.

– Vi var kommet til siste intervjuet i adopsjonsprosessen og i godkjenningen i Norge. Så sa det bom stopp, sier foreldrene oppgitt.

Hanne-Mari Nordstrand er lykkelig som mamma, men hun vil så gjerne at sønnen skal få oppleve gleden ved å ha søsken. Foto: Lars Eie / NRK

50 familier rammes

Familien i Mandal er en av 50 norske familier som påvirkes av avgjørelsen.

Bakgrunnen for at det ikke lenger kan adopteres fra disse landene er at Bufdir ikke gir ny formidlingstillatelse.

Alle pågående adopsjonssaker fra disse landene vil altså stoppes.

Avdelingsdirektør i Bufdir Kristin Ugstad Steinrem sier dette innebærer at saker i prosess må avsluttes.

– Familier som har kommet så langt i adopsjonsprosessen at de har fått tildelt et barn, kan få fullføre adopsjonsprosessen, men da kun etter særskilt vurdering fra Bufdir, sier Steinrem til NRK.

– Det beste året i vårt liv

Den lille seksåringen i Mandal er fullt opptatt med å tegne sammen med pappa.

Han kom til familien for ett år siden og foreldrene synes den nye hverdagen er fantastisk.

– Dette har vært det beste året i vårt liv. Vi bobler over av lykke, sier mor Hanne-Mari.

Familien ønsker ikke å eksponere sønnen, og derfor skriver vi ikke navnet hans her.

Nå frykter de at de må finne andre løsninger for å få søsken til gutten sin.

De står nå som søkere på Nasjonal spedbarnsadopsjon, men ifølge foreldrene er det liten sjanse for at de kan få et barn på den måten.

– Nå vil vi prøve adopsjon fra andre land, men vi ønsker egentlig at sønnen vår skal få et søsken fra samme land, sier de.

De forteller at avslaget de fikk rett før jul kom som et sjokk.

Mandals-familien ønsker søsken til sin 6-åring som de fikk fra Taiwan i fjor. Foto: Lars Eie / NRK

Toppe ønsker utredning

Tirsdag ble det også kjent at Bufdir anbefaler Norge å stanse alle adopsjoner fra utlandet.

Dette skjer kort tid etter at Bufdir stoppet formidling blant annet til Taiwan som rammer familien i Mandal.

Bakgrunnen for anbefalingen er blant annet at direktoratet mener risikoen for ulovlige adopsjoner er reell.

En kontroll av norske adopsjonssaker viser også mangelfull dokumentasjon i mange saker, ifølge Bufdir.

Barne – og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har uttalt til VG at hun ønsker en utredning før hun tar stilling til rådet om å stoppe alle adopsjoner til utlandet.

– En midlertidig stans i alle utenlandsadopsjoner vil være inngripende. Derfor er det viktig at det blir gjort en grundig vurdering for grunnlaget for en eventuell stans, alternative tiltak og hva slags konsekvenser en eventuell stans vil ha, sier Toppe til avisen.

Barne – og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har uttalt til VG at hun ønsker en utredning før hun tar stilling til rådet om å stoppe alle adopsjoner til utlandet. Foto: Tom Balgaard/NRK

Bufdir presiserer overfor NRK at avgjørelsen om Thailand, Taiwan og Filippinene uansett gjelder.

I Norge er det tre godkjente organisasjoner som formidler adopsjon fra utlandet.

Verdens barn, InorAdopt og Adopsjonsforum.

NRK har vært i kontakt med organisasjonene, som forteller at de opplever mye uro blant søkerne.

Leder i Verdens barn Helge Solberg sier ingen oppslag i nyere tid dokumenterer ulovlige adopsjoner fra Thailand.

– Tvert imot har vi rapporter på at adopsjoner fra Thailand er til barnets beste, sier Solberg.

Har igangsatt gransking

Et eksternt utvalg skal de neste to årene granske norske utenlandsadopsjoner. De begynte arbeidet sitt i desember i fjor.

Rapporten skal leveres om to år i form av en NOU.

Ekteparet Nordstrand ønsker en gransking velkommen.

– Vi er positive til gransking, men dersom de stanser all adopsjon så synes vi det er urettferdig, sier Hanne-Mari.

Kristian legger til:

– Mange av oss har ventet i flere år og noen står med flybilletten i den ene hånda og bildet av barnet i den andre. De blir stansa på målstreken.