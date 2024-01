Norge anbefaler å stanse alle adopsjoner fra utlandet

Anbefalingen er sendt til Barne- og familiedepartementet. Det skriver Bufdir i en pressemelding.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) ber Bufdir om en utredning før hun tar stilling til rådet om å stoppe alle adopsjoner fra utlandet.

Omfattet først Asia

Adopsjoner til Norge fra Filippinene, Thailand og Taiwan blir stanset, melder VG.

Pågående adopsjonssaker med barn fra disse landene vil altså stoppes.

Det bekrefter Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til avisa.

– Dette innebærer også at saker i prosess må avsluttes. Familier som har kommet så langt i adopsjonsprosessen at de har fått tildelt et barn, kan få fullføre adopsjonsprosessen, men da kun etter særskilt vurdering fra Bufdir.

Det sier Kristin Ugstad Steinrem, avdelingsdirektør i Bufdir, til NRK.

Ifølge Steinrem er det gitt fornyet, men begrenset formidlingstillatelse for Sør-Korea, da kun til å avslutte saker i prosess.

Kristin Ugstad Steinrem, avdelingsdirektør i Bufdir informerer om at også adopsjonssaker i prosess må avsluttes. Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Ingen nye par får adoptere

Adoptivsøkere som har fått tildelt et barn fra disse landene, kan fremdeles søke til Bufdir om å fullføre adopsjonen.

I tillegg skal ingen nye par foreløpig få adoptere fra Sør-Korea.

De tre foreningene som har organisert adopsjonene fra Filippinene, Thailand, Taiwan og Sør-Korea har mulighet til å klage på at adopsjonene stanses.

Bufdir informerer om at de kommer med en vurdering til Barne- og familiedepartementet om mulig midlertidig stans i utenlandsadopsjon i påvente av at granskingsutvalget for utenlandsadopsjon leverer sin rapport om cirka to år. Dette er en systemvurdering og knytter seg ikke til enkeltland.

Også Danmark stopper

Danish International Adoption (DIA) som er den eneste organiasjon i Danmark som formidler internasjonale adopsjoner stopper å formidle adopsjoner fra utlandet til Danmark.

Det skriver organisasjonen i en pressemelding.

Det dreier seg om Filippinene, India, Taiwan, Thailand og Tjekkia.

Adopsjonsforeningene reagerer

Foreningene Verdens Barn, InorAdopt og Adopsjonsforum reagerer på avgjørelsen.

– Det er ingen oppslag som dokumenterer ulovlige adopsjoner fra Filippinene i nyere til. Tvert imot vi har rapporter på at adopsjoner fra Thailand er til barnet beste, sier leder i Verdens Barn, Helge Solberg til NRK.

Også Adopsjonsforum peker på at Filippinene får gode skussmål fra Haag-sekratariaet.

– Nederland som har gjennomgått en gransking av samarbeidet med Filippinene finner ingen ulovligheter der. Nederland har gjenopptatt samarbeidet med Filippinene etter deres gransking, sier leder i Adopsjonsforum Sidsel Elie Aas i Adopsjonsforum til NRK.

Frykter for barnas sikkerhet

Bufdir trekker frem mangelen på vern av barna som en viktig begrunnelse til avslagene på adopsjoner fra flere av landene:

«Vi har ikke den sikkerheten som er nødvendig for at adopsjoner fra Taiwan til Norge kan gjennomføres i samsvar med Haagkonvensjonen av 29. mai 1993 om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner (Haagkonvensjonen»

Verdens Barn har i dag tillatelse fra Bufdir til å formidle barn fra Thailand i samarbeid med Holt Sahathai Foundation (HSF) og Department of Children and Youth (DCY).

Bufdir gir avslag fordi faren for korrupsjon er stor:

«I vår vurdering har vi lagt avgjørende vekt på at betalingsordningen Verdens Barn har i avtalen med HSF ikke er i samsvar med verken Haagkonvensjonen artikkel 32 eller adopsjonsloven § 33».

Bufdir frykter at barn fra Filippinene kan være utsatt for dokumentfalsk:

«risikoen for dokumentfalsk er så stor at vi ikke kan være trygge på at barnas rettssikkerhet er ivaretatt og at enkelte av gebyrene som Filippinene krever, ikke anses å være i tråd med prinsippene i Haagkonvensjonen»