Nordmenn selger suverent mest sex på Europeisk eskorteside

I en rapport gjort av Pro Senteret kan man se at Norge har desidert flest sexannonser på den europeiske nettsiden, med 818 stykker. Til sammenligning har Sverige 172, Danmark 43, Finland 19, Spania 26, Italia 15 og Polen 18.

På samme nettside kan man også finne annonser fra flere norske thaimassasje-salonger.

– Slik vi kjenner markedet er det rimelig å anta at nettsiden er markedsledende når det gjelder annonsering av prostitusjonstjenester i Norge, står det i rapporten.

Nettstedet har hovedkontor i Tyskland. Det er gratis å lage en bruker, men det koster penger å publisere en sexannonse på nettstedet.

– Det er vanskelig for oss å si hvorfor nordmenn bruker denne siden så mye mer enn i nabolandene, sier fagansvarlig ved Pro Senteret, Camilla Hammergren.

Juridisk gråsone

Fra politisk hold har det blitt gjort forsøk på å regulere slike nettsider, der serveren befinner seg utenfor landet. I 2016 kom Stortinget med et forslag om en endring i straffeloven, slik at den også omfattet hallikvirksomhet via internett. Forslaget ble imidlertid ikke vedtatt, da et borgerlig flertall stemte mot.

Bøhler har blant annet bakgrunn fra justiskomiteen, helse- og omsorgskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen. Foto: Martin Zondag / NRK

En av dem som jobbet for forslaget var Jan Bøhler i Arbeiderpartiet. Han mener den norske lovgivingen rundt sexsalg, hallikvirksomhet og menneskehandel har fjernet mye av det kriminelle i gatene, men at mye av denne virksomheten har flyttet seg til internett.

– Politiet har vist oss konkrete eksempler der slike nettsider har blitt brukt av halliker og folk som driver med menneskehandel. Det er derfor rimelig å tro at mange av dem som er på slike sider ikke er der fordi de selv ønsker det. Trolig har slik virksomhet flyttet seg til internett i større grad i Norge enn i nabolandene våre.

Bøhler sier at det er naturlig for Ap å følge opp dette lovforslaget på nytt i denne stortingsperioden også.

– Oversikten NRK kommer med nå viser jo behovet for det. Vi har også vedtatt dette på landsmøtet vårt.

– Tryggere slik

Andrès Lekanger i PION (Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge) bekrefter også at mer og mer av sexsalget foregår på internett. Han mener imidlertid at det ikke er en dårlig utvikling:

Lekanger tror at mange tyr til sexsalg på grunn av rasisme og frykt mot dem som er annerledes. Foto: Privat

– De bruker internett fordi det er mer anonymt, praktisk og de når ut til flere. Det aller viktigste med at prostitusjon flytter seg til internettet er at det blir tryggere. I den prosessen kan de finne informasjon om kundene og gjøre en risikovurdering før de møter dem.

NRK har prøvd å få kontakt med eierne av nettsiden, men uten hell.