Har forberedt seg i timevis: – Har sikkert sett 17 Metz-kamper

Etter en lang sesong står endelig sesongen store mål for tur for Nora Mørk og Vipers Kristiansand; Champions League-sluttspillet Final Four i Budapest i Ungarn.

Lørdag kveld er det semifinale mot Metz.

– Det blir veldig gøy å spille, men man må huske å kose seg. Jeg har ikke lyst til å bli nervøs, og tenker at det er en helt vanlig håndballkamp.

– Du sier helt vanlig kamp, men det står litt på spill?

– Ja, det er mye som står på spill. Men det handler om å ufarliggjøre det litt. Da klarer man å senke skuldrene og spille det beste man kan, sier Mørk.

Se intervju med Mørk her:

Viktig å fokusere på de riktige tingene Du trenger javascript for å se video.

Skal revansjere to tap

Vipers har tapt to ganger for de suverene franske seriemestrene Metz i gruppespillet. Mørk vet hva som skal til for å snu trenden.

– At vi spiller bedre enn vi gjorde i de to kampene. Vi har ikke prestert optimalt i kampene mot Metz, og de har spilt oss dårlig. Vi må gi dem kred for det. De er enormt fysiske, og vi kommer til å få juling, sier bakspilleren og legger til at de er godt taktisk forberedt.

Seier lørdag betyr en plass i finalen søndag kveld. Og muligheten til å forsvare tittelen fra i fjor. Mørk har allerede fem Champions League-titler, og kan ta sin sjette denne helga.

Nora har vunnet flere titler i karrieren. Denne helgen kan det bli en ny. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Sett mye video

Mørk er kjent for sin vinnerskalle, og skiller seg trolig ut i sine grundige forberedelser.

– Først og fremst er jeg veldig godt forberedt. Jeg har sikkert sett 17 kamper av Metz, og skrevet notater fra da vi slo ut Krim. Jeg skal være så godt forberedt som jeg kan, for da slapper jeg mer av, sier 32-åringen.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad mener Györ er favoritter, og holder eget lag som utfordrer. Til tross for at de er regjerende mestre. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad bekrefter at Mørks tankesett påvirker lagvenninnene.

– Hun påvirker i stor grad. Hun stiller krav, både til seg selv og til de andre. Hun er veldig engasjert i alt vi gjør, sier Gjekstad.

Se hva de ulike håndballprofilene sier om Mørk:

Hun har en vinnerskalle Du trenger javascript for å se video.

Spiller i enorm arena

Kampene i Final Four spilles i den gigantiske hallen MVM Dome i Budapest, men en kapasitet på 20.000 tilskuere. Så mange blir det trolig ikke denne helgen, men 12.000-13.000 ivrige ungarere kommet trolig til å lage mye liv.

– Nora er vant til denne settingen. Men det gjelder å balansere spenningsnivået. Hun må konsentrere seg mest om seg selv, ikke ta hele laget i fanget, forteller Gjekstad.

– Det blir utrolig gøy. Dette er alle håndballspilleres store drøm. Jeg skal nyte det, og være til stede, sier Mørk.