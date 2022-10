Reaksjonen kommer etter en konfrontasjon med ordføreren i bystyret.

– Agder INP fratar Nils Nilsen hans medlemskap med umiddelbar virkning, sier Kjell Sandvik, fylkesleder i Agder INP.

Dette betyr at han ikke kan uttale seg eller representere partiet på noe vis, understreker fylkeslederen.

Sandvik sier partiet tar sterkt avstand fra Nilsens oppførsel i bystyret tidligere denne uka.

Partiet beklager også til ordføreren og bystyret.

Nilsen hevder overfor NRK at han ikke er blitt informert om at han er fratatt medlemsskapet i partiet.

Sandvik hevder avgjørelsen ble sendt til Nilsen på e-post rundt klokka 11 fredag.

Partiet opplyser også at Nilsen kan anke avgjørelsen til sentralstyret.

Se situasjonen her:

Bystyrekrangel Du trenger javascript for å se video.

– Det verste jeg har opplevd

Nils Nilsen er tidligere medlem av Demokratene

Han meldte seg inn i Industri- og Næringspartiet i august, etter at han brøt med Demokratene i juni, etter en konflikt med partiet.

Under onsdagens bystyremøte toppet det seg altså.

Nilsen ville ikke akseptere at han blir omtalt som uavhengig representant, siden han var medlem i INP.

Kommunen mener han skal sees på som uavhengig, fordi han ble valgt inn i bystyret for Demokratene.

Uenigheten førte til en heftig krangel mellom Nilsen og ordføreren, som førte til tilrop fra salen.

– Dette begynner å nærme seg noe av det verste jeg har opplevd, sa ordføreren.

Nils Nilsens oppførsel i bystyret skal også diskuteres i formannskapet. Der skal politikerne bli enige om hvordan slik oppførsel skal håndteres fremover.

– Vi forholder oss til at han ikke er medlem i partiet han ble innvalgt i. Men dette handler om Nilsens oppførsel i bystyret. Dette må håndteres, for dette er en oppførsel vi ikke kan tillate, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

NRK har vært i kontakt med kommuneadvokat Elisabeth Bach-Evensen Grønningsæter. Hun ønsker ikke å uttale seg i denne saken, og henviser til ordføreren.

Ute av to partier på fem måneder

Ved valget for tre år siden ble Nilsen valgt inn i bystyret for Demokratene, etter at partiet gjorde et brakvalg.

Flere ganger siden han kom inn i bystyret har det stormet rundt Nilsen.

Nilsen var med på å starte Facebook-siden Sørlandsnyhetene. Nilsen og Sørlandsnyhetene har blitt beskyldt å spre løgner, hets og sjikane om kommunalt ansatte, politikere og privatpersoner.

Men i juni i år ble det bråstopp i Demokratene. Nilsen var uønsket etter bystyregruppa til partiet hadde fått tak i en upublisert pressemelding, som de mente var skrevet av Nilsen.

I brevet gikk det frem at fylkesstyret og lokallagsstyrene i Demokratene Agder ikke lenger hadde tillit til flere av partiets medlemmer i bystyret.

Les også: Ordfører ble kalt evneveik - nå vil han ha slutt på hets og sjikane

Nilsen om Kleppe: – Fullstendig krise

Han sa også i et intervju med Fædrelandsvennen at Demokratene er et parti som tiltrekker seg rasister.

Han gikk også knallhardt ut mot gruppeleder Vidar Kleppe og kalte lederskapet hans «krise» i Fædrelandsvennen.

Senere ga Demokratene klar beskjed om at Nilsen var ferdig i partiet. Nilsen ble aldri ekskludert fra Demokratene, men meldte seg selv ut.

Leder Geir Ugland Jacobsen har avvist rasistanklagene og mener Nilsen bevisst ønsket å skade partiet.

Brøt etisk regelverk

I 2020 fikk Nilsen kraftig kritikk fra et flertall bystyret.

Flertallet mente Nilsen hadde brutt folkevalgtes etiske regelverk.

Nilsen selv erkjente at han hadde brutt regelverket, etter at han sendte en e-post til bystyret med en rekke påstander om flere personer.

Han har også tidligere kalt ordføreren «evneveik som ordfører og politiker».