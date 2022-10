– Dette begynner å nærme seg noe av det verste jeg har opplevd, sa ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) under hendelsen i bystyret i Kristiansand onsdag.

Politiker Nils Nilsen har tidligere fått mye kritikk for å bidra til et dårlig debattklima.

Han har tidligere kalt ordføreren i Kristiansand for «evneveik som ordfører og politiker».

I august meldte han seg ut av Demokratene og inn i Industri- og Næringspartiet (INP). Partiledelsen nasjonalt ønsker ikke å ha Nilsen som representant, selv om han er medlem av INP.

Under onsdagens møte, ønsket han å tale sin sak om partitilhørighet. Det endte med krangel for åpen mikrofon, buing fra salen, og en ordfører som beordret Nilsen ned fra talerstolen.

Hendelsen har skapt reaksjoner, og skal nå diskuteres i formannskapet.

Mener å ha reglene på sin side

Skisland sa under møtet at de registrerer at Nilsen er uenig, men at det ikke ville bli satt av tid til argumentasjon.

Ti sekunder ut i Nilsens innlegg om saken, blir han derfor avbrutt av ordføreren.

– Jeg følger det som er bystyrereglementet, sier Nilsen. Han mener på samme tid at Skisland bryter reglene.

Nilsen påstår at kommentarer fra ordføreren må tas som et innlegg fra talerstolen, for å skille rollene hans som politiker og ordfører.

– Det var ikke meg som hadde den eksplosive reaksjonen. Jeg fremsatte et høflig argument, hvor han reagerte veldig eksplosivt.

Han mener Skisland har påtatt seg en rolle han ikke mestrer.

– Han følger ikke bystyrereglementet, ikke kommuneloven og har heller ikke folkeskikk i dette øyeblikket.

Uakseptabel adferd

Skisland sier etter onsdagens møte at Nilsen mangler respekt og forståelse for spillereglene i bystyret.

– Det føyer seg inn i en sammenheng av lignende opplevelser. Men i går gikk det veldig langt i forhold til uakseptabel adferd.

Slik ordføreren oppfatter det, er det mange i bystyret som er oppgitt. Administrasjonen jobber nå med hvordan denne type adferd kan håndteres, bekrefter Skisland.

– Jeg syntes det er ille. Vi kan ikke ha det sånn, og derfor tenker jeg at det er fint at formannskapet nå kan uttale seg om hvordan man skal håndtere dette.

Nilsen på sin side, føler at han ble kneblet av ordføreren.

– Jeg er der på vegne av velgerne mine, og velgerne skal ikke bli udemokratisk behandlet. De skal bli hørt, sier han.

Tror ikke han blir kastet ut

Politisk kommentator i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus, mener det som skjedde er det seneste utslaget av valgresultatet for tre år siden.

– Mye har skjedd der, men dette er nok en foreløpig topp på kransekaken.

Han mener enhver slik episode er alvorlig for politikken i Kristiansand, og kan gi inntrykk av et styre som er preget av kaotiske tilstander.

Udjus tror ikke Nilsen vil bli kastet ut, men er spent på hva uttalelsene fra formannskapet fører til.

– Jeg syntes ikke Nilsen har et poeng her. Jeg tror Skisland syntes det har vært krevende å holde orden i bystyret, og at Nilsen er en representant det har vært vanskelig å holde styr på.

– Pinlig

Gruppeleder i Høyre, Renate Hægeland var til stedet under møtet onsdag. Hun tror det er lurt at saken vil bli tatt opp i formannskapet.

– Da får vi litt tid til å senke skuldrene og roe oss. Så kan vi ta en god beslutning uten å la følelsene styre.

Hægeland forstår reaksjonene som har kommet, og mener slike hendelser sender signaler om at politikere bare krangler, og ingenting faktisk blir gjort av de folkevalgte.

– Jeg syntes det er pinlig. Dette var ikke stedet for denne diskusjonen.

Kommunens jurister har sett på saken hvor INP har etterspurt at Nilsen ikke skal representere dem i bystyret i Kristiansand.

NRK har vært i kontakt med kommuneadvokat Elisabeth Bach-Evensen Grønningsæter. Hun ønsker ikke å uttale seg i denne saken, og henviser til ordføreren.