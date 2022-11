Styret i FFB trakk seg – kan hindre støtte til Andreas Hus

– Vi kan ikke dele ut penger til organisasjoner uten styre, sier avdelingsdirektør for tilskudd i Helsedirektoratet Elise Husum.

Lørdag ble det kjent at styret i Foreningen for barnepalliasjon (FFB) trekker seg.

Den eneste som er igjen er grunnlegger og generalsekretær Natasha Pedersen.

I en pressemelding går det frem at FFB likevel vil søke statlige midler for å kunne drive Andreas hus, som er et senter for alvorlig syke og døende barn i Kristiansand.

– Ikke heldig for muligheten til å få støtte

At styret trekker seg er uheldig, mener Helsedirektoratet, som sitter på pengene foreningen vil søke om.

– Hendelsene i det siste er ikke heldig for deres muligheter til å få støtte, tenker jeg. Og det er jo en grunn til at vi har satt i gang en undersøkelse av foreningen, sier Husum.

NRK har tidligere fortalt at Helsedirektoratet har reagert på pengebruken i forbindelse med Andreas hus, og at FFB skal granskes.

Myndighetene har bedt om styreprotokoller, lønnsavtaler, bilag og kontoutskrifter. Rapporten skal være klar i slutten av november.

– Vi vil ikke forhåndsdømme noen. Rapporten er viktig for å gi oss svar på om det er trygt å gi penger til Andreas Hus, sier Husum.

– Et styre må på plass

FFB må nå søke på en statlig tilskuddsordning på ca. 53 millioner kroner. Den vil flere søke på. Fristen går ut 11. desember.

– Styret må være på plass for at vi kan gjøre et vedtak, sier Husum.

Andreas Hus skulle åpne dørene for alvorlig syke barn og familiene deres i januar.

I slutten av oktober varslet styret at senteret legges ned.

Det skjedde etter at det faste tilskuddet på 30 millioner kroner i året ble fjernet i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Helsedirektoratet og revisorer fra PwC var nylig på kontroll på Andreas Hus i Kristiansand. Her med generalsekretær i Foreningen for barnepalliasjon (FFB), Natasha Pedersen (i rødt). Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Uheldige dobbeltroller

Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland, hadde håpet at styret i FFB ville sitte gjennom granskingen.

– Jeg tror de er avhengig av å ha et handlekraftig styre og gode relasjoner med helsevesenet.

Skisland er kritisk til at Natasha Pedersen har flere roller i foreningen. Hun er generalsekretær og grunnlegger, samt styremedlem.

– I utgangspunktet er det ikke en god dobbeltrolle at Pedersen er både styremedlem og generalsekretær, sier ordføreren.

Natasha Pedersen vil ikke kommentere uttalelsene fra Helsedirektoratet eller ordføreren.

I en SMS til NRK viser hun til pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med at styret sa opp.

Det er Kristiansand kommune som eier bygget Andreas Hus. FFB betaler husleie.

Det er Kristiansand kommune som eier bygget Andreas Hus. Ordfører Jan Oddvar Skisland ønsker å fortsette å leie ut til dem. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Knallhard jobbing for nytt styre

Nominasjonskomiteen, som skal samle et nytt styre, skal holde ekstraordinær generalforsamling 11. desember.

Lisbeth Andersen skal ha trukket seg som styreleder tidligere denne uken. I en pressemelding skriver hun at styret stiller plassene sine til disposisjon.

Leder av valgkomiteen Jan Willy Føreland, forsikrer at jakten på et nytt styre er i gang.

– Det å få opp et styre som har tillit, også i Direktoratet, er svært viktig for oss, sier Føreland.

Komiteen hadde møte i helgen, etter at det ordinære styret trakk seg.

– Vi trenger folk som kan ta organisasjonen videre i en krevende økonomisk situasjon. Så dette bør være personer som er sterke på økonomi, sier Føreland.