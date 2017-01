NASAs mann i Risør

Hallo? Stemmen høres forvirret ut. Klokka er litt over halv elleve på formiddagen, og den 74 år gamle Lewis Houck har nettopp blitt vekket av en telefon fra NRK. En aksent avslører amerikansk opphav når han forklarer at han sov fordi han har brukt natten til å se ut i verdensrommet. På jakt etter objekter han aldri kan nå.

Fra solformørkelsen på Påskeøya 11. juli 2010, ett av de mer eksotiske astro-oppdrag for Lewis. Foto: Lewis Houck / Astrotrans

NASA har høy stjerne

– Jeg så månen i noen minutter. Den kommer og går, men det er skyer innimellom. Vi får gå opp og se.

Han viser vei opp trappa i et toetasjes hus bygget en gang på syttitallet. Et to meter høyt teleskop har fått hedersplassen i stua. Med den velkjente NASA-logoen påklistret.

På peishylla skinner et lite hobbyteleskop. Det ble kjøpt av den da 12 år gamle Lewis i 1954, etter en sommerferie i baksetet på en bil tvers over det amerikanske kontinentet.

– Det er et teleskop i hvert rom her, sier han.

En samling av noen vitenskapelige magasiner Lewis har bidratt med artikler eller bilder til. Foto: Pål Tegnander / NRK

Geolog-utdannet

Etter råd fra bestefaren ble ikke astronomien levevei. I stedet valgte han geologistudier. I dag kan 74-åringen se tilbake på et langt liv fylt av både geologi og astronomi, som han også har tatt universitetskurs i.

Det har blant annet banet vei for interessante oppdrag for den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA, gjennom US Geological Survey.

Da NASA for noen siden skulle sende kjøretøyer til Mars for å forsøke å finne vann der, bidro Lewis, sammen med en rekke andre forskere. Hensikten var blant annet å finne egnede steder å lande, og mest mulig interessante steder å undersøke. Da er geologi og astronomi en vesentlig kombinasjon.

Elever på besøk

Han er en kjent figur i Risør, blant annet fordi han jevnlig blir hentet inn til undervisningen på ungdomsskolen. Der viser han bilder han har tatt av planeter i eller kometer på vei gjennom solsystemet vårt.

– Det kommer gjerne tre-fire elever til meg etter timen og spør om de kan komme hjem til meg for å se gjennom teleskopet, forteller han. Og han sier ja, med glede. For iveren etter å formidle kunnskap om det mystiske verdensrommet er temmelig glødende for 74-åringen.

Melkeveien, observert under en campingtur i fjellene i Kirgisistan, 4 000 meter over havet, i august 2015. Foto: Lewis Houck / Astrotrans

Gløden er lett å oppdage, særlig når han forteller historier om enkeltmenneskers opplevelser av å få en opplevelse av verdensrommet som de aldri før har hatt.

Stor opplevelse

For eksempel da han for noen år siden hadde montert teleskopet i Frognerparken under en seanse der man så Venus-passasjen.

Lewis med det store refraktometer-teleskopet sitt, på verandaen bak huset i Risør. Foto: Pål Tegnander / NRK

En ung muslimsk mor med barnevogn, som aldri hadde sett gjennom teleskop før, løftet sløret og kikket inn gjennom okularet. Fikk øye på Venus, som passerte solen. Hun strålte.

– Det var en stor opplevelse for henne, minnes han.

Snart tar han med seg en av døtrene til en astronomikongress i London. Der skal han hente hjem enda mer og enda nyere kunnskap om verdensrommet. Som elevene på Viddefjell i Risør og kanskje også NASA kan dra nytte av en gang i framtida.