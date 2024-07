Saka oppsummert: Sommarhandelen utgjer 24 prosent av årsomsetninga til butikkane i Risør, ifølge NHO.

Agder er det einaste fylket i Noreg der sommarhandelen er meir lønnsam enn julehandelen.

Risør har fleire unike nisjebutikkar, som tiltrekker seg kundar heile året.

Sommarhandelen begynner å auke rundt påske, når folk begynner å bruke hyttene sine.

Tre store sommararrangement bidrar til eit oppsving i handelen: Risør kammermusikkfest, Risør trebåtfestival og Villvin kunsthåndverksmarked.

I Grimstad utgjer sommarhandelen ein mindre del av årsomsetninga, noko som blir sett på som positivt fordi det betyr at ein har meir handel resten av året.



– Sommarhandelen er kjempeviktig for byen, seier dagleg leiar i Risør By AS, Mona Rhein.

I Risør utgjer sommarhandelen heile 24 prosent av årsomsetninga til butikkane.

Det kjem fram i nye tal frå NHO, som også viser at Agder er det einaste fylket i landet kor sommarhandelen er meir lønnsam enn julehandelen.

I heile Agder utgjer sommarhandelen 20 prosent av årsomsetninga til butikkane. Snittet for heile landet er på 17,7 prosent.

Andre fylke der sommarhandelen står for ein stor del av årets omsetning er Vestfold og Telemark, Nordland og Innlandet.

Nesten berre nisjebutikkar

Rhein i Risør By fortel at byen skil seg litt ut når det gjeld butikkar.

– Bortsett frå matbutikkar, er det berre éin kjedebutikk. Elles har vi berre heilt unike nisjebutikkar.

Det er blant anna eit galleri med kunsthandverk, ein smykkeverkstad og ein butikk med eigendesigna klede.

– Og vi har pop up-butikk kor fleire med eigenproduserte varer har gått saman, legg Rhein til.

Ho påpeikar at dette er varer som ikkje berre er populære om sommaren, og at det kjem folk frå andre stader for å handle gjennom heile året.

– Går så det suser

Sommarhandelen betyr meir for andre butikkar.

– Om sommaren går matbutikkane så det suser, og for somme av dei er nok det heilt avgjerande for at dei skal overleve heile året, seier Rhein.

Handelen begynner å auke allereie rundt påske, for da begynner folk å bruke hyttene sine.

Daglig leier i Risør By AS Mona Rhein. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Og skikkeleg oppsving i handelen blir det under dei tre store sommararrangementa i byen: Risør kammermusikkfest, Risør trebåtfestival og Villvin kunsthåndverksmarked.

– Det er nok Villvin kunsthåndverksmarked som genererer mest handel. Da kjem folk til byen for å handle, og lommeboka ligg øvst i veska, seier Rhein.

Arrangementa gir også store inntekter til restaurantar og overnattingsstader.

Byen har også mange besøkande båt- og bubilturistar som legg igjen pengar.

Risør trebåtfestival er eit av tre arrangement som trekker mykje folk til Risør om sommaren. Foto: Mathias Hamre / NRK

At sommarhandelen dankar ut julehandelen i Risør, meiner Rhein ikkje betyr at julehandelen er dårleg.

– Julehandelen utgjer jo også ein god del av årsomsetninga, men da speler vêr og vind ei større rolle. Når det er dårleg vêr er det nok mange som heller føretrekker å vere under tak på eit kjøpesenter enn i bygatene, seier Rhein.

Glad for heilårsby

I Grimstad er tala litt annleis.

Den er ein av fem kommunar i Agder som ikkje ligg over landsgjennomsnittet når det gjeld sommarhandel.

Mellombels dagleg leiar for Grimstad Min By og eigar av klesbutikken Odden Klær Tonje Pettersen, fortel at dei jobbar mykje for at Grimstad skal vere ein heilårsby.

Ho meiner det er positivt at sommarhandelen ikkje utgjer så stor del av årsomsetninga, fordi det betyr at ein har meir handel resten av året.

– Sommarhandelen kjem godt med, men vi er ikkje heilt avhengige av han, seier Pettersen.

Ho trur grunnen er eit veksande næringsliv og at Grimstad er ein studentby.

Grimstad er ein av fem kommunar i Agder som ikkje ligg over landsgjennomsnittet når det gjeld sommarhandel. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Unikt for Agder

– Det at sommarhandelen er så viktig i Agder, kjem av dei mange hyttefolka og turistane som blir trekte til fylket, seier regiondirektør for NHO Agder Høye Gerhard Høyesen.

Han seier sommarhandelen er viktigast for kystbyen Risør og innlandskommunen Bygland. Sommarhandelen i kroner og øre er størst i dei største byane Kristiansand og Arendal.

Sommerhandelen i Agders kommuner: Prosenten viser hvor stor del sommerhandelen utgjorde for årsomsetningen innen handel i de forskjellige kommunene i fjor: Risør – 24,0 prosent Bygland – 22,9 prosent Tvedestrand – 22,4 prosent Gjerstad – 22,1 prosent Lillesand – 21,3 prosent Lindesnes – 20,6 prosent Evje og Hornnes – 20,4 prosent Lyngdal – 20,1 prosent Valle – 19,8 prosent Vegårshei – 19,6 prosent Iveland – 19,5 prosent Flekkefjord – 19,4 prosent Farsund – 19,1 prosent Arendal – 19,0 prosent Sirdal – 18,9 prosent Hægebostad – 18,4 prosent Åseral – 18,0 prosent Kristiansand – 18,0 prosent Kvinesdal – 17,7 prosent Åmli – 17,6 prosent Birkenes – 17,5 prosent Froland – 17,4 prosent Grimstad -17,0 prosent Bykle – 16,8 prosent Vennesla -16,1 prosent Landsgjennomsnitt – 17,7 prosent

NHO Service og Handel forventar at nordmenn og turistar vil legge igjen 92 milliardar kroner i norske butikkar i løpet av sommarmånadene juli og august.

Det vil vere ein auke på 3 prosent frå i fjor.

Ifølge NHO kjem veksten¨av at fleire nordmenn vel Norgesferie på grunn av svekt krone og redusert kjøpekraft. Samtidig gjer den svake kronekursen Noreg til eit meir attraktivt land for utanlandske turistar.

Bransjedirektør for Handel i NHO Service og Handel Linda Vist, påpeikar at talet på selde varer vil vere tilnærma uendra.