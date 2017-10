Mottak for alle kommuner

Kristiansand kommune er ansvarlig for å levere et helsefaglig mottak for alle kommuner i Norge som benytter seg av digitale trygghetsalarmer fra Telenor. Tidligere har responssenteret bare betjent noen kommuner. 16 fagpersoner skal døgnbemanne responssenteret, sier helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli.