Personbiltrafikken i Kristiansand er i løpet av de siste fire årene redusert med 0,7 prosent.

Det har skjedd selv om folketallet har økt.

Ordfører Harald Furre gleder seg over mindre trafikk, og lover bedre busstilbud. Foto: Odd Rømteland / NRK

– Jeg er veldig godt fornøyd med at vi har klart å holde biltrafikken stabil i regionen. Det vil si at den ikke har vokst til tross for flere innbyggere og et næringsliv som blomstrer, sier ordfører Harald Furre (H).

Holder avtalen

I rushtiden er trafikken redusert langt mer. Den har gått ned 3,2 prosent fra 2013 til 2016.

Kristiansandsregionen har en avtale med staten om at personbiltrafikken ikke skal øke.

– Det betyr at avtalen med staten oppfylles og at kommunen får belønningsmidler til å styrke kollektivtrafikken, sier Furre.

Han tror ikke det blir tøffere krav i framtiden. Kommunen starter snart forhandlingene om ny bymiljøavtale, der det er krav om nullvekst

Furre gleder seg over at folk ser poenget med å begrense trafikken.

– Det betyr at vi gradvis endrer vaner mot en mer miljøvennlig adferd, sier ordføreren.

Flere busser

Ordføreren er klar over at enda flere må over på buss, samtidig med at noen ikke er fornøyd med tilbudet:

– Absolutt, men i neste fase av bymiljøavtalen skal vi doble busstilbudet i Kristiansand. Det vil mange merke.

– Har du selv lagt om vanene?

– Jeg har i hvert fall fått meg en elbil, så jeg ikke slipper ut Co₂. Det er veldig bra, men foreløpig er jeg ikke ivrigst på buss, men jeg tar buss av og til, sier Furre.

Fredag kom det også ferske tall for bruk av elbil i og rundt Kristiansand. I 2016 var 6,1 prosent av bilene som kjørte gjennom bomstasjonene i Kristiansand elbiler. Året før var andelen fire prosent.

Tallene er hentet fra bompasseringer og ble lagt fram for Areal- og transportutvalget i Kristiansand-regionen (ATP.)