Matmoren til Julius: – Vi er rystet over at noe sånt kan skje

Den nå 39 år gamle apekatten fikk vokse opp hjemme hos lege og veterinær William Glad og familien i Kristiansand. Senere flyttet han til Dyreparkens direktør, Edvard Moseid, sammen med hans familie.

– Vi er rystet og sjokkert over at noe sånt kan skje. Julius har en stor plass i hjertene våre og vi er veldig glad ham, sier tidligere matmor Reidun Glad.

Julius gikk inn i en psykoselignende tilstand etter at han drakk fra en plastflaske. Blodprøvene viste at han hadde fått i seg et narkotisk stoff.

ALVORLIG SYK: Julius gikk inn i en psykoselignende tilstand og beit seg selv i armen. Foto: Anders Mjaaland / NRK

Hendelsen skjedde i vinterferien. Politiet har en teori om at noen har kastet flasken inn til sjimpansene med vilje.

Ingen er mistenkt i saken, ifølge etterforskningsleder Petter Sandell ved Agder politidistrikt.

– En form for sadisme

Det er muligens snakk om grov overtredelse av dyrevelferdsloven, et lovbrudd som kan straffes med fengsel på inntil tre år.

Det skal nok mye til før saken anses som såpass grov, mener jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

– Historisk sett har det kun skjedd et par ganger tidligere at noen har blitt dømt for grov overtredelse, sier hun.

– Det er vanskelig å se for seg hva som er motivasjonen bak dette, bortsett fra en form for sadisme, legger juristen til.

Overvåkningsbilder i apeskogen i dyreparken Du trenger javascript for å se video. Overvåkningsbilder i apeskogen i dyreparken

– Grusomt

I Markens gate i Kristiansand er folk opprørte over nyheten om den lokale superkjendisen Julius.

– Sånt gjør man ikke mot dyr. Jeg har ikke lyst til å si på kristiandsandsk hva jeg mener om disse menneskene. Det er grusomt, sier Gerd Thorstensen.

TENKER PÅ JULIUS: Venninnene Liv Andersen (t.v.) og Gerd Thorstensen håper det går fint med den berømte sjimpansen. Foto: Per Kåre Sandbakk / NRK

– Hvem er det som finner på noe sånt? Det er helt ute, sier Fredrik Landmark.

Det er mange som har fulgt sjimpansen gjennom sitt 39 år lange liv. Han er en av Sørlandets mest kjente skikkelser.

– Jeg håper virkelig han klarer seg. Han er jo spesiell for oss som har fulgt han siden han kom til verden, sier Liv Andersen.