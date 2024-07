Julius (44) er blitt pappa igjen

– Det er kjempestas. Det er veldig fint for flokken å få en liten krabat, sier veterinær Rolf-Arne Ølberg i Kristiansand Dyrepark.

Onsdag morgen fødte sjimpansen Miff en unge. Med det blir Julius far for fjerde gang.

– Han er sikkert fornøyd, det får vi bare anta, sier Ølberg.

Fødselen var ventet. Kjennet er foreløpig ukjent.

Hvis man er heldig, kan man få et glimt av den nyfødte sjimpanseungen allerede i dag.

– For at mor og den lille skal få ro, holder Jungelhuset stengt et par timer inntil videre. Dyreparken forventer å åpne bygget for gjester i løpet av dagen dersom omstendighetene tilsier det.

Fra før er Julius far til Julius Junior (21), Yr (14) og Kongo som nå er blitt 3 år gammel.

