Saka oppsummert: Kristiansand Dyrepark har fått to slangehalsskilpadder, ein art som levde heilt tilbake i dinosaurane si tid.

Slangehalsskilpadden er ein kritisk truga art, og det er usikkert om det framleis finst eksemplar i naturen.

Den siste slangehalsskilpadden i naturen vart observert i 2009 på øya Roti i Indonesia.

Trugsmåla mot arten inkluderer fangst for kjæledyr og trugsmål mot leveområda deira frå lokalt landbruk.

Dyreparken er ein del av eit bevaringsprogram, og det kan bli aktuelt å sette skilpadder frå dyreparkar ut i naturen i framtida.

Dei to skilpaddene i Kristiansand Dyrepark er ti år gamle, og ser ut til å trivast godt i det nye miljøet sitt.

– Det er funne fossil av slangehalsskilpadde heilt tilbake på tida der det levde dinosaurar. Dei har klart å tilpasse seg gjennom tida og overleve, seier biolog Tina Haagensen i Kristiansand Dyrepark.

Dyreparken har fått to eksemplar av dyret som heiter slangehalsskilpadder.

Det spesielle med denne arten er altså at han har eksistert heilt sidan dinosaurane regjerte på kloden.

– Det er jo veldig gøy å kune sjå på dei i dette miljøet, og at dei faktisk levde på den tida vi hadde store dinosaurar, som vi også er veldig fascinert av, seier Haagensen.

Kristiansand Dyrepark har fått to slangehalsskilpadder. Arten er utryddingstruga og stammar frå dinosaurane si tid. Foto: Kristiansand Dyrepark

Kan vere utrydda i naturen

Arten er kritisk truga. Faktisk kan han vere heilt borte frå naturen.

Den siste slangehaldsskilpadden vart observert på øya Roti i Indonesia ute i naturen i 2009.

– Forskarar veit ikkje sikkert om det fins fleire igjen i naturen. Difor er det ekstra viktig å ta imot desse dyra av hensyn til bevaringsprogrammet dei er ein del av, seier veterinær Rolf-Arne Ølberg i Kristiansand Dyrepark.

Ei av årsakene til at arten er truga er at dyret er populært som kjæledyr.

– Menneske har blitt fascinert av den unike utsjånaden. Han er rett og slett blitt fanga i alt for store mengde, seier

I tillegg er områda deira i Indonesia truga av lokalt landbrukt.

Dei to som har komme til Dyreparken er ti år gamle. Ein hann og ei ho.

Slangehalsskilpadde Art: Chelodina mccordi

Engelsk: McCord's Snakeneck Turtle

Utbreiing: øya Roti, Indonesia

Leveområde: våtmark og grunt ferskvatn

Føde: fisk og insekt

Vekt: 444 - 816 gram

Drektighetstid: 112-179 dagar

Antal egg: 9-13 egg

Status: Kritisk truga (IUCN Red List) Kjelde: Kristiansand Dyrepark

Kan bli sett ut i naturen

Kristiansand Dyrepark er ein del av bevaringsprogrammet til dyreparkorganisasjonen EAZA.

Det er bakgrunnen for at dei no har fått to slangehalsskilpadder til Kristiansand.

Dyra er ein reservebestand for å sikre arten.

Etterkvart kan det bli aktuelt å sette slangehalsskilpadder frå dyreparkar ut i naturen.

Duoen har funne seg til rette i Kristiansand Dyrepark, ifølgje biologen.

– Dei ser ut til å trivast veldig bra. Dei har flytta inn i sin eigen vasstank i terrariet. Der har vi vinduage slik at vi kan sjå korleis dei oppfører seg under vatnet. Dei sym rundt og har det greit saman og ser ut til å ha funne seg til rette allereie, seier ho.

– Er det slik at håpet no er at det kan bli fødd fleire skilpadder til parken?

– I første omgang blir det å legge til rette for desse to, og sjå at dei trivst. Så håpar eg vi i framtida kanskje kan bidra inn med å få inn endå fleire slangehalsskilpadder som kan legge egg, og at vi kan få sendt dei vidare til andre parkar, seier Haagensen.