– Vi anslår at det utenom helsevesenet finnes mellom 30- og 60 000 hjertestartere i Norge, men det er ingen som har fullstendig oversikt over hvor mange og hvor de befinner seg.

Det sier leder for det offentlige Hjertestarterregisteret, Siw Lilly Osmundsen.

Ifølge Osmundsen har bare 10 000 hjertestartere så langt blitt registrert i det offentlige Hjertestarterregisteret.

Ikke synlige for 113-sentralene

Problemet med ikke-registrerte hjertestartere, er at de ikke er synlige for 113-sentralene.

Dermed kan ikke sentralene fortelle hvor disse kan hentes når folk ringer om hjertestans. Det gjør at det tar lengre tid å få en hjertestarter på plass, noe som kan bli fatalt for den som rammes.

– Dess lengre tid det tar før man får gitt hjertet sjokk, dess mindre er sjansen for å få startet det igjen, sier Osmundsen.

Ingen vet hvor mange hjertestartere det finnes i Norge. Nå oppfordres alle som har en hjertestarter, til å registrere den i det offentlige Hjertestarterregisteret. Foto: Lars Hægeland / NRK

– Liten hensikt å ha en hjertestarter låst inne

Dyreparken i Kristiansand har registrert sine hjertestartere.

– Det er liten hensikt å ha en hjertestarter låst inne hvis det skulle bli behov for den, sier HMS-ansvarlig i Dyreparken i Kristiansand, Mari Thomassen.

Dyreparken har ni hjertestartere som er plassert lett tilgjengelig for ansatte og gjester. Tanken er at den som er nærmest ved en hjertestans, skal kunne bruke hjertestarteren uten å måtte låse opp et rom eller et skap først.

Åtte hjertestartere er innendørs, da de ikke tåler frost. Den ene som står ute, er plassert i et varmeskap i Kardemomme by. Samtlige er avmerket på kartet over parken.

Det har Maiken Lønøy som er gjest i parken, lagt merke til. Det synes hun er bra.

Når hun og reisefølge Nina Kårtveit derimot får høre at mange hjertestartere i Norge ikke er registrert, reagerer de.

– Det er absolutt ikke bra. Her snakker vi om liv, sier de.

Maiken Lønøy og Nina Kårtveit synes det er bra at Dyreparken har registrert sine hjertestartere og at de er avmerket på kartet over parken. Foto: Lars Hægeland / NRK

Ikke vanskelig å bruke

Tross flere hjertestartere, har det aldri vært nødvendig å gi sjokk med hjertestarter i Dyreparken. Thomassen mener likevel det er en god investering.

– Vi ønsker at gjestene skal få den beste hjelpen hvis ulykken er ute. Får vi bruk for hjertestarter, er vi i hvert fall klare, sier hun.

Thomassen sier at det ikke er vanskelig å bruke hjertestarter, da disse er utstyrt med stemmeinstruksjoner som veileder brukeren underveis.

Osmundsen i Hjertestarterregisteret har en klar oppfordring til dem som ennå ikke har registrert sin hjertestarter.

– Registrer den på 113.no. Det tar bare noen få minutter å legge inn nødvendige opplysninger som gjør at flere kan overleve, sier hun.