Måndag kveld vart det oppdaga at store mengder lut i ein kort periode har runne ut i drikkevasskjelda Storekvina.

Kvinesdal kommune i Agder sende då ut ei melding til bebuarar på Storekvina om at vatnet i springen var brunt og hadde høge verdiar av lut.

– Før det blir brukt som drikkevatn må det tappast ein halv time, der ein vekslar mellom kaldt og varmt vatn. Det må gjerast i alle kraner, informerte kommunen i tekstmelding til aktuelle vass-abonnentar.

Fleire har kontakta legevakt

Leiar for teknisk drift i kommunen Geir Netland opplyser til NRK at to personar allereie har teke kontakt med legevakta.

I tillegg er éin person vareteke av helsepersonell etter å ha dusja i vatnet. Ifølgje avisa Agder skal personen ha opplevd etsing på huda.

Om lag 160 innbyggjarar i kommunen får vatn frå drikkevasskjelda.

– Det er framleis uklart for oss kva som har skjedd, seier Netland.

Han fortel at dei tilsett lut i drikkevatnet for å regulere pH-en til ynskt verdi.

– Når vi får vatn frå ein grunnvassbrønn er det litt for surt og då tilset vil lut for å få det opp til ein pH på mellom 6,5 og 9,5.

Geir Netland er enhetsleiar for teknisk drift i Kvinesdal kommune.

Kva er lut?

Lut er etsande løysingar som blant anna brukast til produksjon av vaskemiddel.

Kjemisk sett er lut sterkt basisk hydroksid, for eksempel natriumhydroksid (natronlut) eller kaliumhydroksid (kalilut), som er laust i vatn.

Lut er, i likskap med syrer, standard løysemiddel i kjemi, ifølge Store Norske Leksikon.

Lut er etsande på hud og slimhinner, og verkar «glatt» og vanskeleg å vaske vekk, noko som gjør at lutsøl på hud og slimhinner må fjernast omgåande ved skyljing med vatn.

Ved søl på huda eller sprut i auga må det umiddelbart skyljast med vatn i minst 30 minutt.

Ved etsande konsentrasjonar må skyljinga halde fram i fleire timar. Kontakt legevakt, sjukehus eller Giftinformasjonen.