Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Kommuneoverlegen i Lillesand, Thor-Erling Engemyr, har nylig returnert fra sin andre periode som lege i Norwac-teamet på et sykehus i Gaza.

Han har jobbet i Nord-Gaza i fem uker, hvor han og kollegaene har operert bruddskader og folk som har mistet armer og bein.

Engemyr beskriver en enorm sult og ødeleggelse i Nord-Gaza, med mange underernærte barn og bygninger i ruiner.

Han forteller om daglige bombeangrep nær sykehuset, og sterke menneskemøter med pasienter som har mistet familie og hjem.

Engemyr uttrykker en følelse av håpløshet, men også takknemlighet for å kunne hjelpe enkeltpersoner.

Tilbake i Norge, reflekterer han over kontrastene mellom livet i Gaza og det trygge livet han kan gi sine egne barn. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



– Store deler av Nord-Gaza og Gaza by ligger totalt i ruiner, og det har vært en enorm sult der. Slik sett var det tøffere å være der enn i sør, sier Thor-Erling Engemyr.

Kommuneoverlegen i Lillesand kom onsdag hjem igjen til kone og barn etter å ha tilbrakt sin andre periode som lege i Norwac-teamet på et sykehus i krigsherjede Gaza.

Denne gangen var han i Nord-Gaza i fem uker.

– Vi opererte mange som ble skadet tidlig i krigen. En person hadde gått med metall og infeksjoner helt siden han ble skadet av en bombe 8. oktober.

Thor-Erling Engemyr på jobb i operasjonssalen sammen med to kollegaer. Foto: Privat

Kastet seg ned

Engemyr og kollegaene har operert bruddskader, folk som har mista armer og bein og andre som trenger etterbehandling.

Engemyr sier det gjorde inntrykk å se alle ødeleggelsene og alle de underernærte barna i nord.

Sist gang var han i Rafah, helt sør.

Kommuneoverlegen forteller at de opplevde bombing tett på sykehuset hver eneste dag.

– To bombeangrep førte til at nabohusene til sykehuset brant ned. Vi måtte kaste oss ned på bakken mens vi kjente lufttrykket, beskriver han.

En bombe eksploderte også mens NRK intervjuet Engemyr i april. Han var i fjerde etasje da det skjedde.

Denne 12 år gamle gutten drømte om å bli fotballspiller når han ble voksen. Etter et bombeangrep måtte høyrebenet amputeres og drømmen ble ødelagt. Foto: Privat

De sterke menneskemøtene er mange. Han forteller om Hama på 17 år som han opererte flere ganger. De måtte også amputere beinet hennes.

Hun hadde mistet seks søsken, begge foreldrene og hadde ikke lenger noe hus å bo i.

– Vi vet det blir vanskelig å vokse opp uten hjem, uten familie og med ett bein. Disse historiene er det mange av og de gjør et enormt inntrykk, sier Engemyr som selv er pappa til to jenter på 14 og 16 år.

Lukte og føle det

Legen som er utdannet ortopedisk kirurg tror det er umulig for folk å skjønne hva som egentlig foregår på Gaza.

– Det kan man først når man er der og kan se det, lukte det og føle det. Og når man ser hvor enorme ødeleggelsene er og hvilke konsekvenser det får for mange.

Thor-Erling sammen med de norske kollegaene Oliver Grundnes og Solveig Svengaard. Bildet er tatt rett i nærheten av sykehuset hvor de jobbet. Foto: Privat

– Kjenner du på en håpløshet eller føler du at du får bidratt med noe?

– Det hjelper at man får hjulpet den ene. Alle menneskemøtene. At man får hjulpet barnet til den ene moren eller faren som er fortvila. Samtidig er det en enorm håpløshet over at dette må ta slutt. Det har holdt på så lenge.

Sykehuset ble beleiret

Engemyr synes også det er vanskelig å tenke på legekollegaene som er igjen på Gaza, de som bor der.

– Man føler at man burde blitt igjen, for kollegaene våre kan ikke dra noe sted. Det er de som er heltene her. De har stått i dette helvetet i åtte måneder.

Han forteller at det ene sykehuset hvor de jobbet nå er beleiret.

– Ingen får komme inn og ingen får komme ut. De har heller ikke rent vann lenger så jeg tenker veldig mye på dem.

Bilde av en operasjonsstue i Gaza. Foto: Thor-Erling Engemyr

Den første kvelden hjemme i Norge tilbringer Engemyr på fotballkamp med datteren på 14 år.

– Kontrastene er store. Jeg kjenner på en enorm takknemlighet over å komme hjem. Til de trygge omgivelsene og den framtiden jeg kan gi mine barn her, sier han.