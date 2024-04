Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Midt under intervjuet med lege Thor-Erling eksploderer en bombe».

– Oi, jeg vet ikke om du hørte det?

Det sier Thor-Erling Engemyr. Han er lege og jobber i Norwac-teamet på et sykehus i Gaza.

Midt under intervjuet med Dagens i NRK P1 høres et høyt smell. Engemyr står oppe i fjerde etasje når bomben slår ned.

– Når bombene slår ned, lurer vi på hvem som blir truffet av denne bomba? Hvilke skader får vi inn utover dagen?

En stor røyksky stiger opp og fyller lufta rundt sykehuset.

– Det er heftig, sier han.

Kort tid etter telefonsamtalen med Engemyr bekrefter Norwac's anestesilege at et barn omkom i angrepet.

Naborommet til Engemyr ble ødelagt under et bombeangrep 21. november. Foto: Privat

Mange bomber

Tidligere på dsgen har legen vært med på å operere et brudd i lårbeinet og et leggbrudd etter et bombenedslag.

Resten av teamet hans er på nabosykehuset. Der har de en operasjonsstue hvor de gjør sårskift og sårrevisjoner.

– Det er enormt mange bomber. Skader etter eksplosjoner og alle småfragmenter de fører med seg, fører ofte til veldig store sår.

Mange av disse sårene blir ifølge legen infisert og krever langvarig oppfølging og flere operasjoner i etterkant.

Thor-Erling Engemyr var også i Gaza i januar, da var han lenger sør. Foto: Privat

Mangelen på mat gjør det ekstra vanskelig for kroppen å reparere seg selv.

– Når du får en alvorlig skade med infeksjon, og når du har så mangel på mat, spesielt protein, så klarer ikke kroppen å behandle seg selv.

– Vi risikerer å miste pasientene, som vi har hatt flere opplevelser av.

Et lite lyspunkt

– Det er en veldig krevende hverdag for befolkningen som er her. De har vært under beleiring og under angrep – helt isolert i nesten 200 dager.

Men det finnes likevel noen små lysglimt, forteller Engemyr.

– Det har kommet noe mer nødhjelp i de siste dagene, så den prekære matmangelen vi har sett, den har blitt noe mindre.

Han forteller at antallet underernærte barn inn til sykehuset har falt.

– Det har falt fra over 100 om dagen, til omtrent 20.