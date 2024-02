Ei jente på 13 smiler nervøst.

Ho skal snart opererast for andre gong på kort tid, på eit sjukehus i Gaza.

Det er folk overalt. Ikkje berre pasientar og tilsette, men òg folk som har søkt tilflukt. Kvart ledige hjørne er no oppteke; til og med i trappeoppgangane søv det folk.

Rundt 25.000 menneske bur på og ved sjukehuset. Born, kvinner og menn har slått opp telt utanfor, tett i tett.

Dei bryr seg ikkje om at det er trongt. Dei bryr seg berre om det er trygt.

Eller, litt tryggare enn andre stader, iallfall.

Desse omgivnadene gjer ikkje jenta mindre nervøs.

Før den fyrste operasjonen sin gav ho den høge, norske legen sin ein «high five». Det er ho for nervøs til no.

For å roa ho, spør legen om ho har nokre søsken. Jenta nikkar, ho har tre brør og tre systrer. Legen spør kor gamle dei er, men då vert nervane erstatta med sorg i auga.

Alle er døde, seier ho. Foreldra òg.

– Eg veit eg skal vere profesjonell så lenge eg har uniforma på, men akkurat no slit eg. Veldig.

Det seier den høge, norske legen. Eller Thor-Erling Engemyr, som han heiter.

Saman med fem andre helsearbeidarar frå Noreg reiste han til Gaza i januar.

I nokre veker jobba dei på det europeiske sjukehuset i Gaza og prøvde å redda liv. Han gjorde rundt 70 operasjonar, mellom anna på den vesle jenta som hadde mista familien.

Det heile byrja med eit tapt anrop.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «På innsida av Gaza: Ein norsk lege fortel».

Familierådets avgjerd

Det er romjul, og Lillesand-mannen Thor-Erling er på ei hytte med familien. Inne er det fyr i peisen, ute er det tjukt med snø. Akkurat då er det nesten som om ikkje resten av verda eksisterer.

Så hoppar plutseleg verda inn i hytta.

Thor-Erling har eit tapt anrop frå ein gammal kollega og ringer opp att.

Kollegaen Geir har vore i Gaza fleire gonger, og skal ned igjen snart. Denne gongen vil han at Thor-Erling skal verte med.

– Min første tanke var at «åh, ja, dette vil eg, dette er riktig».

Som ortopedisk kirurg jobbar han med skadar i musklar og skjelett. Ein slik lege trengst i Gaza no, det veit han.

Så må han høyra kva familien synast. Dei samlar seg kring kjøkkenbordet. Både kona og døtrene på 13 og 16 år skjønar at dette er viktig, sjølv om det er vanskeleg.

– Eg forstår jo at dei er redde for å ikkje få pappaen sin heim igjen.

Familierådet vert likevel einige: Pappa må dra ned.

Dermed vert Lillesand-mannen ein del av teamet på seks som reiser ned til Egypt 8. januar.

Det norske teamet frå Norwac kom inn til Gaza 10. januar. Frå venstre: Erik Fosse, Geir Stray Andreassen, Thor-Erling Engemyr, Hilde Vollan, Kjersti Fiveland og Mohammed Abou-Arab. Foto: Privat / NRK

Føler seg trygg

Heilt frå starten av er Thor-Erling sterk i trua på at han vil koma seg gjennom det heile med livet i behald.

– Eg er relativt naiv, men òg veldig realistisk som person. Det er over 2 millionar menneske i Gaza, og eg vil nok vere ein av dei aller tryggaste der, seier Thor-Erling.

Internasjonale reglar for krig seier nemleg at det ikkje er lov å angripa sjukehus eller helsepersonell.

Teppe og gardiner fungerer som skiljeveggar på sjukehuset. I gangane er det berre akkurat nok plass til at dei tilsette kan flytta sengene frå rom til rom. Foto: Thor-Erling Engemyr

Dei mange tusen som har søkt tilflukt ved sjukehuset kjenner seg òg tryggare der.

– Dei fortel at dei føler seg tryggare når det er utlendingar på sjukehuset. Det neste dei spør om, er «Kor lenge skal de vere her? Når drar de igjen?».

Israel har likevel angrepet sjukehus fleire gonger sidan krigen starta. I november, til dømes, tok den israelske hæren (IDF) seg inn på Al Shifa-sjukehuset, det største i Gaza.

Verdas helseorganisasjon (WHO) har registrert 497 angrep mot helsevesenet i palestinske område frå krigen starta 7. oktober til midten av desember.

Oversikta seier ikkje noko meir om kor angrepa har skjedd eller kven som står bak.

«Stå på»

Heile opphaldet i Gaza ber Thor-Erling med seg eit minne om familien som ventar på han heime. Den eine dottera laga nemleg eit armband til han før avreise.

Foto: Privat

Thor-Erling gjer som armbandet seier, han står på. Det gjer òg kollegaene han reiser med.

Ein av dei snakkar arabisk, og kan difor gå rett inn i ein operasjon når dei kjem. Dei andre byrjar å førebu seg.

Men sjølv om dette er erfarne legar som veit kva dei held på med, er ikkje dette vanlege omstende. Sjukehusa i Gaza manglar både utstyr, medisinar og reint vatn.

Operasjonsstovene på sjukehuset i Gaza er enkle og litt dårlegare utrusta enn heime i Noreg. Det er likevel mangelen på reint utstyr som er det største problemet. Foto: Thor-Erling Engemyr

Inn i bobla

Thor-Erling beskriv operasjonane som at han går inn i ei boble.

– Fokuset er på pasienten og skaden, ikkje naudsynleg at det har vore ei bombe og at me er midt i ei krigssone.

Likevel er det umogleg å gløyme krigen heilt, fordi sjukehuset manglar så mykje av utstyret han vanlegvis har.

Teamet har knapt tid til å sette seg ned eller slappa av. Det kjem stadig nye pasientar som treng hjelp.

Slik held han seg oppteken. Det hjelper.

Når Engemyr opererer går han inn i en boble. Foto: Privat / NRK

– Eg høyrer jo drønna, men så lenge eg opererer, klarar eg å blokkera vekk lydane. Men med ein gong eg bevegar meg ut frå operasjonssalen, høyrer eg lyden av dronar som flyr over sjukehuset; knitring frå maskinvåpen ikkje langt unna.

Aller verst er det på natta. Då ligg han stille og lyttar til bombene som fell.

– Eg vert ikkje så veldig redd for å verte treft, eg føler meg trygg på sjukehuset. Men eg tenker mykje på kven bombane treff og om eg må operere dei dagen etter.

Håp for framtida

Etter om lag to veker og rundt 70 operasjonar reiste teamet heim igjen. Eit nytt team med utanlandske legar og sjukepleiarar skal erstatta dei.

Thor-Erling er glad for å kunna reisa heim til familien.

– Men det er òg veldig brutalt å skulle forlata så mange menneske her, i så mykje naud.

Dei kjem seg ut av Gaza, uskadde. Heime hadde livet gått sin vante gang, men Thor-Erling sat igjen med eit nytt perspektiv.

Kor små problema heime er, samanlikna med kva menneska i Gaza opplev.

– Den sorga og redselen dei kjennar på kvar einaste dag i Gaza, den er heilt umogleg å ta innover seg.

Tilbake i Lillesand er problemene små. Engemyr håper å få kunne reise tilbake til Gaza igjen. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Han er allereie klar på at han vil tilbake til Gaza, fordi behovet der er så stort.

– Håpet er jo at dei ikkje skal trenga meg og andre utanlandske legar, og at krigen skal ta slutt. For det kjem han til å gjere, me veit berre ikkje når.

– Då ser eg fram til å vere med på å bygge opp sjukehusa i Gaza igjen.