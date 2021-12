Politiet melde klokka 20:50 at eit vogntog som har stått fast no er fjerna frå E18. Køen skal no røre på seg.

20 minutt seinare kom det ny melding om at trafikken står igjen.

– Vi får telefonar frå frustrerte bilistar som har sete lenge i kø og er i ferd med å gå tomme for straum, seier politiets operasjonsleiar Knut Odde.

Kraftig snøvær har ført lange køar på vegane aust i Agder i heile ettermiddag og kveld.

Folk NRK har snakka med seier dei har stått nærast heilt stille i fem timar.

Politiet vurderer no fortløpande å setje inn tiltak for å hjelpe bilistar som går tomme for straum. Det kan til dømes vere å setje inn Røde Kors.

– Vi er ikkje der heilt enda, men det blir fortløpande vurdert. Sit ein i ein elbil må ein jo forsøke å spare på straumen, seier Odde.

NRK har snakka med ein elbileigar i køen som seier at det aldri meir blir elbil når det snør kraftig.

Stillestående kø Du trenger javascript for å se video.

– Utrykkingsbilar har blitt ståande

Fylkesberedskapsrådet i Agder har hatt to møter med politiet og Statens vegvesen i løpet av ettermiddagen.

– Der har vi påpeika at det får samfunnskritiske konsekvensar når trafikken står. Vi har også døme på utrykkingsbilar som har blitt ståande i Risør- og Tvedestrand-området, seier fylkesberedskapssjef Yngve Årøy.

Brøyteressursane kjem ikkje fram for å rydde når det byrjar å snø, seier han.

– Alle må tenke seg nøye om før ein legg ut på vegen med elbil i slikt vêr, når ein ser konsekvensane. Folk må tenke litt utover seg sjølv. Det får konsekvensar for andre, seier Årøy.

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap seier dei er klare til å bidra viss det vert behov.

– Dersom nød- og beredskapsetatane treng bistand frå Sivilforsvaret, er de godt forberedt og kan stille på kort varsel, skriv dei i ein e-post til NRK.

Fylkesberedskapssjefen vurderer også å hente brøytemannskap frå andre delar av Agder, dersom situasjonen varer ved.

– Det er ikkje alle stader det er like ille. Det kan vere ei moglegheit å forsterke ressursane, seier han.

– Håper vi kjem fram

Vegselskapet Nye Veier er ansvarleg for deler av strekningen kor det er kø.

Driftsinspektør Dag Ødegård er ein av dei som sit i elbil i den lange køen.

– Vi sit med elbil og har problem med spenninga på bilen. Vi håper vi kjem fram, seier han.