Det var stans i trafikken på E18 i østgående retning ved avkjøring 66 ved Lunde i Tvedestrand i over to timer.

Like over klokka halv tre meldte Vegtrafikksentralen at veien er åpen igjen. Men det er fortsatt mye kø.

Ifølge Vegtrafikksentralen strekker køen seg flere kilometer på E18.

Politiet opplyste like før klokka 14 at de har startet å dirigere trafikken forbi Lundekrysset.

Tungbilberger på plass på stedet.

Vegtrafikksentralen oppfordrer folk som skal ut på veiene i Agder utover ettermiddagen om å kjøre etter forholdene og slippe hjelpebiler forbi.

– Det ser ut til å bli litt lettere snø utover dagen. Da antar vi at entreprenørene vil få mer kontroll etterhvert som dagen går, sier trafikkoperatør Ole Martin Kjeldsen hos Vegtrafikksentralen.

Se lesernes egne bilder:

Slik ser det ut på E39 i Nulandsvika i Flekkefjord. Foto: Kjell Ståle Hamar Slik så det ut på E18 mellom Arendal og Tvedestrand tirsdag morgen. Foto: Renata Fone E18 i Tvedestrand. Foto: Knut Ove Eriksen Vennesla sentrum. Foto: Ruth Strømstad Tyholmen i Arendal. Foto: Jorunn Ask Selåsvatn. Foto: May Bente Støyva Øygarden Torbjørnsdalen i Risør.

Forlenget farevarsel

En trailer har også fått motorstans på E18 i Tvedestrand. I tillegg har flere vogntog problemer ved Grenstøl.

Politiet meldte først om stansen klokken 11:39 i formiddag.

Også på flere lokale veier er det store problemer på grunn av kraftig snøvær.

I forbindelse med av- og påkjøringen fra E18 i Risør er det lange køer på grunn av biler og lastebiler som har problemer med å komme seg videre.

Det er også redusert fremkommelighet på E39 ved Nuland i Flekkefjord. Årsaken er et vogntog som har problemer, melder veitrafikksentralen.

Vest for Birkeland er Urdalsvegen stengt ved Vestre Mollestad i Birkenes. Årsaken er en trafikkulykke på stedet. Det er ukjent om noen har kommet til skade.

Det oransje farevarselet om svært mye snø i Agder og Telemark er forlenget, og gjelder nå til fredag kveld.

Mandag kom det opptil 30 centimeter snø enkelte steder, og i dag kommer det rundt 40 cm snø i midtre og ytre strøk. Det gir vanskelige kjøreforhold og snøfokk i fjellet.

Måtte ta beina fatt

Folk på Nes Verk i Tvedestrand forteller om en dag som har vært preget av mye snø.

Kåre Bredsten sier det begynte i morgentimene, da flere familiemedlemmer skulle ut med bil. De ble stående og kom for å låne snøfreseren.

Selv tok han beina fatt da han skulle til butikken. Heller ikke da var det så lett å komme fram.

– Det er veldig dårlig. På veien er det ti centimeter snø og på fortauet er det ikke brøytet i det hele tatt.

Han tror enkelte brøytebilsjåfører tar på seg litt for mange oppdrag.

– Når det blir så ekstremt, rekker de ikke alt. Men vi bor jo i Norge, og må bare gjøre det beste ut av det.

Kåre Bredsten måtte ta beina fatt da han skulle på butikken tirsdag. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Butikksjef på Joker-butikken på Nes Verk, Elisabeth Dawson, forteller at det har vært lite kunder på butikken i dag, men at det har vært en økning i antall som har bestilt varer.

– Vi skal kjøre det ut og prøve å komme oss fram, sier hun.

Hun forteller at brøytekanter har gjort det vanskelig å kjøre inn til butikken, men at hun ser traktorer stadig vekk.

Hun tror brøytemannskapene gjør så godt de kan.

– Viktig å hjelpe hverandre

Pensjonist Ole Jørgen Olsen synes det er alt for mye snø såpass tidlig på vinteren.

– Og kommer det en halvmeter til i løpet av de neste par dagene, da blir det heavy.

Han er ute med snøfresen og er i gang med å frese for naboene. Han bruker å hjelpe dem først, før han tar sin egen tomt.

– Det er viktig å hjelpe hverandre når det er sånn, sier han.

Agder energi har varslet at tung snø kan føre til strømbrudd. Det er ikke pensjonisten så bekymret for.

– Vi har forberedt oss både med propan, vedfyring og det som skal til.

Han påpeker at han også har kort vei til matbutikken.

Øker beredskapen

Agder Energi forbereder seg på den stadig økende snømengden på Sørlandet.

Selskapet har økt beredskapen for å håndtere feil dersom det oppstår strømbrudd som følge av uværet.