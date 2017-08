KrF-kommuner vil ikke heise regnbueflagget

KrF-ordførerne viser alle til flaggreglene og mener disse ikke åpner opp for slik flagging på kommunale flaggstenger.

Skeive Sørlandsdager arrangeres 23. til 27. august og alle sørlandskommunene er invitert til å markere dette ved å flagge.

I et brev til kommunene skriver foreningen FRI Sør at nazimarsjen i Kristiansand den 29. juli er en god grunn til å heise regnbueflagget og markere støtte til et inkluderende og mangfoldig samfunn.

Kritisk til ordfører-avgjørelsen

Sally Vennesland (H) bor i KrF-kommunen Vennesla og er kritisk til at ordføreren ikke vil heise regnbueflagget på de kommunale flaggstengene. Foto: Odd Rømteland / NRK

Sally Vennesland er gruppeleder i Vest-Agder Høyre og gjør seg klar til å heise regnbueflagget utenfor sitt hjem i Vennesla.

Helst hadde hun sett at homoflagget hadde vaiet på kommunens flaggstenger under arrangementet Skeive Sørlandsdager, men slik blir det ikke.

– Det er viktig å være med å markere noe som betyr mye for Sørlandet. Dette handler om mangfold, toleranse og åpenhet. Vi er en landsdel som har mye å gå på når det gjelder disse tingene, sier Vennesland.

Bransdal sier nei

Ordfører Torhild Bransdal (KrF) vil ikke ha regnbueflagget på kommunens flaggstenger. Foto: Odd Rømteland / NRK

Ordfører i Vennesla, Torhild Bransdal, har bestemt at Vennesla kommune ikke skal flagge med regnbueflagget under Skeive Sørlandsdager.

Det var Fædrelandsvennen som omtalte dette først.

– Jeg har fått tilsendt et flagg med anmodning om å heise det. Flaggloven for Norge sier ganske klart at det er de norske flaggene, kommuneflagg eller utenlandske flagg som skal henge i de offisielle flaggstengene i kommunene. Og det forholder jeg meg til, sier Bransdal til NRK.

– Å skape seg en politisk arena er kjempeviktig, men det må ikke skje på kommunens offisielle flaggstenger, sier hun.

Skuffende

Monica Strand Korgerud i Skeive Sørlandsdager er skuffet. Foto: NRK

Det er skuffende at KrF-kommuner på Agder ikke vil heise regnbueflagget under Skeive Sørlandsdager, sier Monica Strand Korgerud på vegne av arrangørene.

– Men hvis man slipper en organisasjon til så må man si ja til alle andre også. Blir ikke dette vanskelig å håndtere?

– Sørlandet har en helt spesiell utfordring og det var på Sørlandet at man hadde nazistmarsjen i sommer. Og vi har dårlige levekår for skeive på Sørlandet. Og da tenker jeg at man skal være rause og inkluderende overfor alle som hører inn under regnbueflagget, sier Korgerud.

Støtter Vennesla-ordføreren

Ordfører i Audnedal, Reidun Bakken (KrF). Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører i Audnedal, Reidun Bakken (KrF), bruker også flaggreglene som argument for ikke å heise regnbueflagget.

Hun avviser at KrF-ordførerne har blitt enige i fellesskap om ikke å flagge.

– Audnedal kommunestyre har vedtatt et flaggreglement for våre fire kommunale flaggstenger. Ut ifra det har jeg konkludert med at vi ikke heiser Pride-flagget.

Bakken vil orientere politikerne i formannskapet i morgen om den vurderingen som er gjort i denne saken.