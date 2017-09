Håper på løsning innen oktober

– Du må jo mer eller mindre hoppe ut av toget, sier varaordfører Unni Nilsen Husøy i Audnedal kommune.

Plattformen ved togstasjonen i Audnedal er for lav for dagens tog, og skaper problemer for dem som skal av og på toget.

Husøy forteller at det er 67 centimeter i høydeforskjell fra der man står til der man skal trø opp.

Varaordfører i Audnedal, Unni Nilsen Husøy, mener bygda er avhengig av togstasjonen i Audnedal, og sier utbedring av perrongen er første prioritet for kommunen.

– Det er jo høyt for mange, så det er ikke bare folk med dårlige hofter som sliter med det, sier Husøy.

Les mer: Frykter ulykker på togstasjon

Viktig for å skape vekst i bygda

Audnedal stasjon har gjennomgått mange oppgraderinger, men skifte av nye tog har ført til enda lavere plattform.

Bygda bruker tog som offentlige transportmiddel mot storbyene, og Husøy mener det er viktig å få på plass en løsning hvis bygda skal kunne få flere innbyggere.

– Det jo ikke arbeid til alle i Audnedal, så folk må kunne pendle. Det er jo også mange skoleelever som bruker toget, så hvis vi skal tenke på fremtiden i Audnedal så er dette prioritet nummer én.

Kommunen hadde møte med Bane NOR i august. Medievakt i Bane NOR, Olav Nordli, bekrefter at de jobber med et forslag til løsning.

– Vi har hatt befaring med ordfører og teknisk sjef i Audnedal, og vi vil se på om det er mulig å gjøre noen enklere tiltak i egen regi som kan gjøres innenfor stramme budsjetter.

Nordli håper de vil kunne presentere et forslag til løsning i løpet av oktober.