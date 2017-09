Kommer ikke til bunns i hvorfor gutten drepte

Både fagdommere og sakkyndige ga uttrykk for at det var svært vanskelig å forstå hvordan den da femten og et halvt år gamle gutten kunne knivstikke Jakob Hassan og Tone Ilebekk med til sammen 60 knivstikk.

Ankesaken etter dobbeltdrapene startet i dag. 16-åringen mener han ikke skal dømmes til forvaring, slik tingretten har dømt ham til.

Sakkyndige finner ingen forklaring

–​ Drapshandlingene kan vi ikke forklare, sa psykolog André Dahl Sørensen.

Ingenting tilsier at gutten har personlighetsforstyrrelse, konkluderte psykologen da han og psykiater Lene Christin Holum la frem den sakkyndige rapporten.

Psykiater Lene Christin Holum forklarte seg også i tingretten. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Holum sa at tiltalte ikke oppfyller noen diagnoser, og ikke var psykotisk, men skårer noe på depresjon.

​ – Vi anser risikoen for fremtidig vold som lav. Ikke fraværende, men lav, sa Sørensen.

Da var lagdommer Dag Bugge Nordén skarp mot de sakkyndige.

– Det virker som om dere nærmest ikke tillegger disse dobbeltdrapene noen vekt, sa dommeren.

Dommer ber tiltalte hjelpe

Lagdommeren ba også tiltalte om hjelp til å fatte hvordan drapene kunne skje.

– Er det noe du kan bidra med slik at vi kan forstå det?

– Nei.

– Kan du selv forstå at du handlet som du gjorde?

– Det er vel oppbygningen av sinnet. Det gjaldt ikke bare Hassan, men det var han det gikk utover.

16-åringen sa han var sint på flere i det somaliske miljøet, fordi de krenket ham, og ikke respekterte ham.

Drapsforsker avviser gjentakelse

– Det er i høyeste grad regelen at drap skjer på grunn av bagateller. Disse unge mennene som står i konflikten føler det så altoppslukende at de løser det med vold og drap, sa drapsforsker Vibeke Ottesen. Hun er oppnevnt av forsvarer Svein Kjetil Stallemo.

Drapsforsker Vibeke Ottesen forklarte seg i retten i dag. Foto: Petter Sommer / NRK

Hen mener det er så godt som ingen gjentakelsesfare når ungdom har sonet ferdig fengselsstraff for drap i USA, og mener gjentakelsesfaren for 16-åringen er liten.

– Man kan ikke basere en dom på om det faller en tåre i retten, sa hun.

Vil ikke betale erstatning

Lagdommeren spurte hvorfor tiltalte anker erstatningen til de etterlatte på til sammen 1,4 millioner kroner. .

– Det er en enorm sum å betale. Hvis jeg en dag kommer ut, må jeg med en gang betale, sa tiltalte.

– Så du mener staten skal betale?

Aktor Jan Tallaksen mener anken i dobbeltdrapssaken må avvises. Foto: NRK

– Ja, jeg tenker egentlig det. Jeg føler jeg blir liksom ikke ferdig med straffen når jeg kommer ut, svarte tiltalte.

– Jeg vet at jeg ikke kommer til å gjøre noe lignende igjen. Jeg vil egentlig bare sone dommen og komme meg videre i livet, sa tiltalte om en eventuell forvaringsdom.