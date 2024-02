Kjærlighet på sparket – drop-in bryllup tiltrekker flere par

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks På valentinsdagen holder Den norske kirke drop-in vielser i flere kirker.

De har invitert par til å gifte seg på sparket i flere år, og i fjor giftet minst 34 par seg i Den norske kirke på valentinsdagen.

15 kirker tilbyr drop-in vielser i år.

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum understreker at et kirkebryllup kan være rimelig og enkelt, og at det ikke trengs flere år med planlegging først.

For å kunne gifte seg på sparket, må parene ha en prøvingsattest. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Mange tror at kirkebryllup medfører flere år med planlegging, to-tre kjoler og hundre gjester. Men et kirkebryllup kan være rimelig og enkelt, og samtidig like høytidelig, vakkert og romantisk.

Det sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

På valentinsdagen onsdag 14. februar holder Den norske kirke drop-in vielser i flere kirker.

De har invitert par til å gifte seg på sparket i flere år, og i fjor giftet minst 34 par seg på alle hjerters dag. ❤️

I år er det enda flere muligheter.

Flere kirker blir med⛪️

Hele 14 kirker er med på selve valentinsdagen til onsdag.

Kanskje blir det enda flere par som går ned kirkegulvet også.

– Mange steder har meldt om at rundt 6–7 par er interesserte. Så det er grunn til å tro vi ligger på samme nivå eller over i fjor, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

🤵🏾👰 🤵🤵🏽 👰👰🏻

I år kan du gifte deg på drop-in i blant annet disse kirkene:

Askim, Egersund, Flosta, Flå, Nedstryn, Nøtterøy, Oddernes, Ski, Ulsteinvik, Vågå, Øyer, Ål og Årnes.

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum sier at kirkebryllup ikke trenger å være dyrt og tidkrevende. Drop-in tilbudet gjør det betydelig billigere, og med en mye mindre klimabelastning. Foto: CF-WESENBERG

Den norske kirke har ikke statistikk på hvor mange av parene fra i fjor som fortsatt er gift.

Men mye tyder på at flere skal feire papirbryllup 14. februar, forteller Raaum.

– Vi har snakket med flere lykkelige par som gleder seg over å kunne feire ett års bryllupsdag. Så det er stor grunn til å tro at det gjelder flere.

Kunne du ha giftet deg på sparket? JA NEI Vis resultat

Har prester i beredskap 💍

I Oddernes kirke i Kristiansand tilbyr de bryllup på sparket for første gang.

– Det er dagen for å feire kjærlighet. Hva er da finere enn å feire det med å gifte seg? ❤️

Det spør Sogneprest i Oddernes kirke, Erik Wessman.

– Jeg tror ikke det blir siste gang vi tilbyr dette.

De fleste arrangør-kirkene ønsker at parene tar kontakt i forkant for å avklare tidspunkt og eventuelle ønsker for tale, sang og musikk.

– Vi har booket inn tre vielser allerede og vi har prester i beredskap. Så det er fortsatt mulig å komme på dagen, men det er lurt å si ifra i forkant, sier presten.

Sa ja på valentinsdagen 🌹

Silje Schyttelvik Pedersen (25) og Haakon Høiberg (30) var et av parene som giftet seg på valentinsdagen i fjor.

I Vågå kirke i Innlandet giftet seks andre par seg samme dagen.

Silje syntes tilbudet var midt i blinken for dem.

Hun er glad i valentinsdagen og følte derfor de bare måtte slå til.

– En finere dag å gifte seg på er nok vanskelig å finne. Det var spennende og unikt, sier 25-åringen.

Hun forteller at de var veldig fornøyde med hvordan dagen ble, selv om det var en relativt rask seremoni.

– Det var helt perfekt for oss!

I fjor giftet Haakon og Silje seg i Vågå kirke, med barna Sophie og Lucas til stedet. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Viktig å huske på 📝

Wessman håper folk vil benytte muligheten på alle hjerters dag.

– Vi har gjort det tilgjengelig for mennesker som kanskje ikke ønsker en veldig stor fest, men som ønsker å markere samlivet med å inngå ekteskap i kirka, sier presten.

Og dersom du ønsker å gifte deg i kirkens svar på «Vegas-bryllup» er det særlig viktig å huske på én ting.

– Man må ha en prøvingsattest. Det trenger vi for at vi juridisk sett kan gifte folk, sier Wessman.

Halvparten av alle søknadene blir behandlet automatisk og man får svar umiddelbart.

– Så lenge man har med seg prøvingsattesten blir man gift i løpet av dagen, lover Wessman. 🥰