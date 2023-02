Til lyden av søt musikk fra orgelet går Silje Schyttelvik Pedersen (25) opp midtgangen i Vågå kirke.

Hun og Haakon Høiberg (30) har vært kjærester i nesten 10 år. Nå skal de endelig gifte seg.

– Haakon har masa om at vi skal gifte oss i seks år nå, men jeg har følt meg alt for ung. Nå hopper jeg ut i det, forteller Silje og kikker bort på kjæresten som nå skal bli hennes ektemann.

– Jeg fikk ja til slutt, smiler Haakon.

DE SISTE FORBEREDELSENE: Håret må være fint når en skal gifte seg. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

LIKE FØR: Silje er klar for å si ja. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Men de er ikke alene i kirka på valentines. Seks andre par giftet seg der samme dagen.

Kirka tilbyr nemlig drop-in-vielse – en litt kortere, enklere, og mer spontan versjon av det tradisjonelle bryllupet.

Vanskelig å toppe

SIlje syntes drop-in-vielse på hjemstedet var midt i blinken.

– Også på selveste valentinsdagen - en dag jeg setter utrolig høgt. Det føltes så spesielt at vi bare måtte slå til, smiler Silje.

FORT GJORT: Seremonien går fort for seg, men det går ikke ut over bryllupsmagien, mener sognepresten. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Selv om vielsen gikk fort, fikk det spente brudeparet til å kjenne på alvoret.

– Jeg har vært veldig stressa i dag. Det har vært mange dopauser og mye kaffedrikking, humrer Haakon og legger raskt til at han synes seremonien gikk veldig bra.

De to synes det er artig å gjøre noe som er litt spesielt og utradisjonelt.

– Nå funderer vi litt på hvordan vi skal klare å overgå dette, ler Haakon.

EKTEPAR: Nygifte Haakon og Silje sammen med barna Sophie og Lucas. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Må ha papirene i orden

Det er gratis å gifte seg i kirka der en bor, dersom minst én i paret er medlem i Den norske kirke.

Sogneprest Cynthia S. Renaa hadde gleda seg til å vie parene. Hun forteller at mange satte pris på tilbudet:

– Vi har funnet ut at det er noen ønsker om å ha en litt kortere seremoni i stedet for et stort bryllup, så de som ønsket å vie seg på valentinsdagen fikk mulighet til å droppe inn.

BRYLLUPSMAGI: – Magien ligger i kjærligheten de har for hverandre, uansett hvordan en velger å gjøre det, sier sognepresten. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Men, parene kunne ikke komme helt uanmeldt. For å vie seg må en ha papirene i orden på forhånd, forteller Renaa.

For å gifte seg må en nemlig ordne prøvingsattest og forlovererklæring på Skatteetatens nettsider.

Så fort det er i orden kan en gifte seg – og med drop-in-bryllup er det fort gjort.

– Mange hadde glede av dette, så det er helt sikkert noe vi skal gjenta, sier sogneprest Renaa.

Flere steder i landet

Det er ikke bare i Vågå at folk benytter seg av tilbudet. Ifølge Den norske kirke sa minst 34 par spontant ja til hverandre den 14. februar.

En av de til sammen ti menighetene i landet som har åpna dørene for drop-in-vielse på valentinsdagen er Ås kirke.

– Det høres kanskje litt Las Vegas-aktig ut, og ikke alle liker drop-in-begrepet, men erfaringene er at folk tar bryllupet sitt på alvor og har tenkt på det lenge, sier prost i Ås kirkelige fellesråd Kjerstin Jensen.

Hun sier at de ønsker å vise at vielsen kan gjennomføres helt enkelt, men like stort.

Det samme tenker sogneprest Henny Koppen, som i dag via tre brudepar i Stryn kirke.

FIKS FERDIG: Sogneprest Henny Koppen forteller at de ordner alt til bryllupene. Det eneste parene må gjøre er å ha papirene i orden. Foto: Gunnhild Sindre / Fjordingen

– Noen synes det er både dyrt og tidkrevende å gifte seg. Drop-in er kostnadsfritt, og du trenger ikke planlegge så mye. Her kan du komme på dagen, sier hun.

– Vi ordner alt fra bryllupsmarsj, vitner, bryllupskake og kaffe, legger hun til.

I Grong kirke var det også populært med drop-in-bryllup.

Det var det kun ett par som giftet seg gjennom hele fjoråret – men på valentinsdagen i år gikk fem par til alters.

I tillegg til Vågå, Ås, Stryn og Grong kunne en gifte seg spontant i Greverud, Agder, Ringerike, Jevnaker, Ulstein, Moland, Mandal, og Romerike.

NYGIFT: Selv om Silje og Haakon nå har tatt steget og gifta seg, tror ikke paret noe kommer til å endre seg. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Nå blir bryllupsdagen på valentinsdagen, så da er det ikke så lett å glemme, spøker Haakon.

