Bryllup på budsjett

Bryllupsdagen blir ofte beskrevet som en av de største dagene i livet.

En dag det er knyttet store forventninger til. Men også en dag som koster penger.

Noen bruker flere hundre tusen kroner på feiringen. Enkelte sparer i årevis for å få råd til bryllupet de ønsker. Andre lar være å gifte seg.

Så har man dem som tenker kreativt for å spare penger.

♡ Linn og Prins Kent ♡

Linn Johansen og Prins Kent Roger Enoksen giftet seg 28 august 2019 i Elverum. Da de ble sammen for snart tre år siden, fant de raskt ut at de begge er glade i folk. På den store dagen var 143 gjester samlet rundt bordene.

– Jeg sa at hvis vi får dette til, bør det bli skrevet om, sier Linn lattermildt.

Paret fra Elverum ønsket ikke å bruke flere hundre tusen kroner på et bryllup. De var enige om at menneskene lager den gode festen.

Da Prins Kent fridde i januar i fjor, bestemte de seg derfor for å senke standarden og prioritere gjestene når bryllupet skulle planlegges. Målet var at prisen ikke skulle overstige 50.000.

Begge to har store familier og et bredt nettverk i MC-miljøet, der de møttes. Helst skulle de ha invitert enda flere, men det var ikke plass i lokalet.

Linns foreldre og stemor sponset paret med 13.000 kroner til bryllupet, som sammenlagt kostet 45.000 kroner. Det utgjør 300 kroner i kostnader for hver av gjestene.

Dette fikk de til blant annet ved å følge med i ulike bryllupsgrupper på Facebook, sammenligne priser, kjøpe inn tilbudsvarer og lagre dem i kjelleren.

Men menneskene rundt dem var den største årsaken til at det økonomiske målet ble nådd.

Linns forlover ordnet hår og sminke, en kompis tok jobben som fotograf og en annen kamerat stilte med bryllupsbil.

Linns far er kokk og lagde meksikansk middagsbuffé, mens gjestene bakte kaker til festen.

Mye av pynten fikk de av venner og bekjente.

– Bruk menneskene rundt dere. Våg å spørre om hjelp. Har du de rette folka, hjelper de deg med det som trengs.

Linn fant kjolen sin i en brudesalong som skulle legges ned. Den var nedsatt fra 6000 til 1000 kroner. Foto: Brede Sørlie

Sponset bryllupstur til Italia

Istedenfor gaver til bryllupet, ønsket brudeparet seg bidrag til bryllupsreisen. Resultatet ble en etterlengtet tur til Italia, som helt og holdent var sponset av gjestene i bryllupet.

Men Linn og Prins Kent innrømmer at bryllupsplanleggingen til tider ble slitsom når de skulle ordne det meste selv.

Mange valg måtte tas. Blant annet ba de gjestene ta med egne drikkevarer etter middagen.

Likevel angrer de ikke. Det var aldri aktuelt å bruke de første årene som nygifte på å nedbetale et lån for en bryllupsfest.

Etter bryllupet har paret bare fått skryt fra de 143 gjestene som var til stede.

– Vi fikk bekreftet at man ikke trenger å bruke en haug med penger for at det skal bli en bra og artig feiring.

Linn og Prins Kents tips til et billigere bryllup:

Bruk de dere har rundt dere.

Let frem ulike priser og tilbud i god tid. Bruk også tid på planlegging for å unngå å stresshandle.

Finn ut hva dere ønsker, og senk standarden på det som ikke er så viktig.

♡ Hilde og Niklas ♡

Egentlig skulle de ikke gifte seg. Hilde og Niklas Gudbrandsgård Sveingard begynte først å leke med tanken da han skulle adoptere hennes eldste sønn. I starten ble det med tanken. Men i en runde «nødt eller sannhet» på telttur med Hildes lillesøster, ble Niklas beordret ned på kne. 29 august 2015 ble det bryllup i Hallingdal. 90 gjester feiret dagen sammen med paret.

– Vi kan takke lillesøsteren min for at vi fikk ut fingeren og kom i gang, ler Hilde.

Etter frieriet vokste gleden over å skulle å samle venner og familie til en feiring. Men verken Niklas eller Hilde ønsket å bruke mye penger på et bryllup. Livet med fire barn i hus skulle leves både før og etter.

I hverdagen har paret bestandig vært opptatt av gjenbruk. Ting kjøpes alltid brukt hvis det lar seg gjøre, et prinsipp de ønsket å ta med seg inn i bryllupsplanleggingen.

Pynten ble kjøpt brukt på ebay eller laget av ting de fant i naturen. Hildes kjole ble redesignet av forloverens gamle kjole, som i sin tid ble laget av restestoff. Klærne til Niklas var en kombinasjon av salg og gjenbruk.

25.000 kroner gikk med til mat og drikke. På menyen stod buffé med lokale råvarer og jaktfangst. Paret laget all maten selv, med hjelp fra familie og venner.

Bryllupet kostet i underkant av 40.000 kroner.

Underveis var det noen i omgangskretsen som ikke helt hadde troen på at paret ville klare å stelle i stand en stor feiring uten å ta opp lån eller spare.

– Da ble det desto mer morsomt å kunne si at det gikk fint, sier Hilde.

Hilde tror ikke noen av gjestene verken merket eller tenkte på at de var i et lavbudsjettbryllup. Tilbakemeldingene har utelukkende vært positive. Foto: Alfred Zacharias

Vil legge lista lavere

For Hilde og Niklas var det enkelt å velge økonomisk. Men at mange kommende brudepar kjenner på et press, er de ikke i tvil om.

Selv har de bekjente som har utsatt giftermål i årevis, fordi de mener de ikke har råd til en stor bryllupsfeiring uten å ta opp lån, eller spare opp penger.

Paret mener dagens samfunn har blitt for materielt.

I bryllupsgrupper på Facebook var det enkelte som ikke kunne forstå hvorfor de valgte å planlegge bryllupet slik de gjorde.

– Vi syns det var fint å kunne være en motvekt. Hvis folk sier vi ikke kan gjøre det, da skal vi i hvert fall gjøre det. Det er viktig å kunne legge lista litt lavere.

Niklas og Hildes tips til et billigere bryllup:

Kjøp brukt, for eksempel i bryllupsgrupper på Facebook.

Bytt en tjeneste mot en annen. En bryllupsbil kan fort bli gratis, hvis du tilbyr sjåføren å få bli med på elgjakt.

Finn ut hva som er viktigst for dere.

♡ Ingrid og Edvin ♡

Ingrid Skibelid og Edvin Fields er ikke tilhengere av det tradisjonelle. Slik så de ut da de giftet seg 1 juni 2019. De 80 gjestene som var til stede hadde heller ikke spart på kreativiteten.

– Jeg har aldri sett så merkelig ut. Ikke du heller, sier Ingrid og ler mot mannen sin.

Verken hun eller Edvin likte tanken på et klassisk bryllup. De ville samle venner og familie til feiring hjemme i Birkeland. Invitasjon til temafesten «1970s Celebrity Wedding» ble sendt ut.

Mantraet for dagen var at alle skulle ha det gøy, spise god mat, og at paret ikke skulle ruinere seg på feiringen.

Mange bruker lang tid på bryllupsplanlegging. Også her skiller Ingrid og Edvin seg ut. De brukte kun to måneder på forberedelser.

Fargerike plastduker ble kjøpt inn. Ingrid lånte bord, stoler og tallerkener fra skolen hun jobber på, mens Edvin brygget litervis med øl og cider til gjestene.

Hvitevarer og en sofakrok ble kjøpt billig på Finn.no, mens festlokalet ble pyntet opp med kvister, lyng og blomster fra hagen.

Kostymene var det siste som kom på plass. Ingrid betalte 500 kroner for å leie en kjole, som en venninne fraktet fra Oslo til Sørlandet på bryllupsdagen.

Edvin var for høy for alle elviskostymene han prøvde. Utstyrt med sysaker, noen brukte klær og litt glitter, tok Ingrid saken i egne hender.

Selve dagen ankom brudeparet festen i en lånt og blanksvart Corvette fra 1969, som også var hakket for liten for den høyreiste brudgommen.

På gårdsplassen stod haugevis av 70-tallskjendiser klare for å ta dem imot.

– Folk hadde sydd, spart skjegg og bart og farget håret. Jeg kjente ikke igjen min egen bror, sier Ingrid lattermildt.

Også gjestene gikk "all in" på kostymefronten. Foto: Privat

Håper flere vil tenke utradisjonelt

Blant venner omtales kostymebryllupet som århundrets fest. Gjester har bedt om at feiringen på Birkeland blir en årlig tradisjon.

Bryllupet kostet om lag 43.000 kroner. Det nygifte paret sier at det er mye som kan gjøres billig, uten at gjestene reagerer av den grunn.

– Det er bare du som vet hvilke valg du har tatt. Gjestene blir fornøyde uansett, sier Ingrid.

Hun tror mye av presset mange kjenner på, kommer av andres forventninger.

Etter bryllupet har flere av de yngre gjestene sagt at de ønsker seg en lignende feiring, hvis de gifter seg. Ingrid tror at jo flere som tør å tenke utenfor boksen, jo lettere vil det bli for folk å velge annerledes.

Til alle gifteklare, er rådet fra det ferske ekteparet klinkende klart: Bryt med tradisjonene og gjør det du selv vil.

Ingrid og Edvins tips til et billigere bryllup: