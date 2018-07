Danske forskere har gentestet sjimpansene i Kristiansand Dyrepark og det viser seg at Julius er en renraset vestafrikansk sjimpanse.

– Julius var den siste vi gentestet, og vi regnet egentlig ikke med at han skulle være renraset, så viste det seg at han var det. Det var veldig overraskende, sier leder for dyreavdelingen i Dyreparken, Rolf Arne Ølberg.

Sjimpansene er rødlistet som utrydningstruet i verden, men nå håper Dyreparken at de kan være med og skape en ny generasjon med vestafrikanske sjimpanser.

Leder for dyreavdelingen i Dyreparken, Rolf Arne Ølberg, er glad for at Julius kan være med på å redde arten sin. I bakgrunnen kan du skimte kongen selv. Foto: Iris Elin Ullvang / NRK

Skal avles opp

– Det er flere forskjellige underarter, og hans gener er veldig ettertraktet i bevaringsprogrammet for sjimpanser, så forskerne ønsker seg veldig at han skal få flere unger.

For anledningen skal Julius få besøk av to andre hunner av samme rase. Forhåpentligvis blir det søt musikk.

– Det er veldig spennende, han er veldig verdifull for programmet. De sjimpansene som er i naturen nå er kritisk truet og minker i antall for hvert år, så de har en kritisk fremtid i møte.

Ølberg forteller at de håper på å få minst tre til fire unger samtidig.

– Han har vist seg å være en veldig fin far, han er veldig snill med ungene sine. Det er bra med litt liv med unger som leker rundt, det påvirker hele dynamikken i sjimpanse-flokken.

Veterinæren forteller at det ikke er så lett som å bare plassere sjimpansene i samme bur. Det må tilrettelegges og dyrene må få mulighet til å bli litt kjent først.

Det var stor stas da boken om Julius kom. Her er Julius omringet av nysgjerrige tilskuere med den nye boken. Foto: Line Haus / NRK

Neste kapittel

Julius nærmer seg 40 år, men er fremdeles aktiv.

Han har en lang karriere bak seg som barnestjerne og kunstner, og har til og med kommet ut med sin egen bok.

I tillegg er han den ubestridte lederen av sjimpanse-flokken i Dyreparken.

Nå kan han altså være nøkkelen til å stoppe utrydding av den vestafrikanske sjimpansen.

– Julius har hatt forskjellige perioder opp igjennom livet, og nå er han harmonisk og balansert i familien sin. Det som er flott nå er at han kan være med å redde arten sin. Det er ett nytt og fint kapittel i Julius sin historie, avslutter Ølberg.