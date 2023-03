Jan Helge Andersens mor: – Vi må bare stålsette oss

– Det er nesten en stor fordel hvis vi får saken opp for retten. Jeg kan ikke skjønne at det har gått så galt gjennom alle rettsinstansene som vi har vært gjennom. Derfor mener jeg at en ny rettssak og et nytt svar må danne grunnlaget, sier Berit Andersen.

Riksadvokaten ba fredag om gjenåpning av saken mot hennes sønn Jan Helge Andersen, som i 2001 ble frikjent for drapet på den ene av de to jentene som ble drept i Baneheia i 2000.

Da Viggo Kristiansen ble frifunnet for drap og voldtekt i desember i fjor, satt politiet igjen med et uoppklart drap på Lena Sløgedal Paulsen (10).

– Vi må bare stålsette oss

Andersen sier at saken er en stor påkjenning for henne og familien, men at hun er innstilt på å møte i en ny rettssak.

– Det er ønskene til alle sammen, så vi må bare stålsette oss. Det er dette vi må ha.

Hun legger ikke skjul på at det likevel kan bli krevende.

– Det blir tøft, men vi har vært gjennom det en gang før. Vi skal klare det, sier en gråtkvalt Andersen.

– Vi kan ikke avslutte Baneheia-saken sånn som den står nå. Det går ikke an.

Hun legger til at hun tenker spesielt på jentenes familier.

– Sammen med andre involverte har jeg håpet at det blir en ny rettssak, og jeg er glad for at det kan bli utfallet nå.

Det er Gjenopptakelseskommisjonen som skal bestemme om saken skal behandles på nytt av retten eller ikke.

Kommisjonens leder sier det vil ta tid før de er klare med en avgjørelse.

Andersen sier at saken er en stor påkjenning for henne og familien. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Holder fast ved sin uskyld

Dagens avgjørelse kom drøyt tre måneder etter at Viggo Kristiansen ble frifunnet i Baneheia-saken.

Ifølge Berit Andersen er sønnen innstilt på å møte i retten på nytt.

NRK har vært i kontakt med Jan Helge Andersen, som viser til sin forsvarsadvokat Svein Holden.

Han understreker at Jan Helge Andersen holder fast ved at han ikke har begått drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10).

Han har allerede sonet 19 år for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8).

Viggo Kristiansen ble først dømt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, mens Jan Helge Andersen ble frikjent.