Drøyt tre måneder etter at Viggo Kristiansen ble frifunnet i Baneheia-saken, har Riksadvokaten bedt om at saken mot Jan Helge Andersen blir gjenopptatt.

Det skriver de i en pressemelding fredag formiddag:

– Riksadvokaten ber om at Gjenopptakelseskommisjonen beslutter gjenåpning av Kristiansand byretts dom 1. juni 2001, skriver Riksadvokaten i sin påtegning.

De viser da til drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10). Viggo Kristiansen ble dømt for drapet, Jan Helge Andersen ble frikjent.

Da Kristiansen ble frifunnet for drap og voldtekt i desember i fjor, satt derfor politiet igjen med et uoppklart drap.

Dette er Baneheia-saken Ekspandér faktaboks * Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet to dager senere. * Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel. * Kristiansen ble dømt for voldtekt og drap på begge jentene. Andersen ble dømt for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen. Han pekte ut Viggo Kristiansen som hovedmannen bak drapene. * Andersen tilsto – Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig * Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fikk saken på sitt bord for sjuende gang sommeren 2017. * I februar 2021 bestemte kommisjonen at Viggo Kristiansen får ny prøving av straffesaken. * Fredag 21. oktober besluttet riksadvokat Jørn Maurud at han vil gå til lagmannsretten med beskjed om at Viggo Kristiansen skal frifinnes for drapene og overgrepene som han ble domfelt for.

Om kravene for gjenåpning er oppfylt eller ikke, er nå opp til Gjenopptakelseskommisjonen å avgjøre.

Om kommisjonen vurderer at vilkårene er oppfylt, kan påtalemyndigheten ta ut tiltale mot Andersen for drapet han ble frifunnet for i 2001.

Leder for Gjenopptakelseskommisjonen sier det er uvisst hvor lang tid dette arbeidet vil ta.

– Det kan hende at sekretariatet orienterer kommisjonen innen det neste møtet vårt i mai, men det vil nok ta lengre tid før vi har behandlet saken ferdig, sier kommisjonsleder Kamilla Silseth til NTB.

Frikjent etter 21 år

Da Kristiansen sin sak ble gjenopptatt, mente Gjenopptakelseskommisjonen at flere bevis i saken var svekket.

Oslo politidistrikt satte derfor i gang en ny etterforskning av saken.

19. mai 2000 ble Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) voldtatt og drept i Baneheia.

Kameratene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap.

Kristiansen ble dømt for voldtekt og drap på begge jentene. Andersen ble dømt for voldtekt og drap på den yngste jenta og medvirkning til voldtekt på den eldste.

Kristiansen har hele tiden nektet for at han var i Baneheia da drapene og voldtektene ble begått.

Etter sju forsøk ble saken til Viggo Kristiansen gjenopptatt i 2017 – i 2022 ble han frifunnet.

Aktoratet slo da fast at DNA-bevisene overhodet ikke kan tolkes til støtte for teorien om to gjerningsmenn.

I retten sa aktor Johan Øverberg tvert imot at DNA-bevisene tyder på én gjerningsperson.

«Mer sannsynlig enn det motsatte»

Mot slutten av arbeidet med gjenopptakelsessaken til Kristiansen, skrev Oslo statsadvokatembeter følgende om Andersen i sitt påtegningsark:

– Det er nå gjort slike funn av DNA fra Andersen på jentene, at det er nærliggende å mene at han forgrep seg på dem begge, og la til:

– Og han har erkjent å ha knivdrept den ene.

De skrev også at det var «mer sannsynlig enn det motsatte» at Andersen også hadde en rolle i drapet på Lena.

– Enten som drapsmann eller medvirker til dette.

Jan Helge Andersen i 2022, i forbindelse med et avhør etter at Baneheia-saken ble gjenopptatt. Foto: Runar Henriksen Jørstad

Ny etterforskning

I forbindelse med den nye etterforskningen, ble det gjennomført en rekke nye avhør, blant annet av Kristiansen og Andersen.

Andre viktige spor var DNA-undersøkelser, mobilbeviset og andre tekniske undersøkelser.

Baneheia: Hva skjer videre? Ekspandér faktaboks Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for Baneheia-saken i 2002. Andersen ble dømt for drap eller medvirkning til drap på Stine Sofie Sørstrønen, men frifunnet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

Viggo Kristansen ble dømt for drap på begge jentene, men i desember 2022 ble han frikjent. Dermed står drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) uløst.

Fredag 23. mars klokka 10 vil Riksadvokaten offentliggjøre om de vil begjære at Jan Helge Andersens frifinnelse skal gjenåpnes.

Dersom Riksadvokaten mener det finnes nye bevis for at Andersen er skyldig, må saken gå til Gjenopptakelseskommisjonen.

Kommisjonen må ta stilling til om det foreligger nye opplysninger eller bevis som gjør at det «må antas at han er skyldig i den straffbare handling».

Dersom de mener at disse bevisene finnes, må Riksadvokaten ta ut en ny tiltale. Mener kommisjonen at bevisene ikke holder, er Andersen fortsatt å regne som uskyldig for drapet på Sløgedal Paulsen.

I 2000 ble det funnet biologisk materiale på åstedet som knyttet Jan Helge Andersen til drapene.

Lignende undersøkelser klarte aldri å knytte Kristiansen til ugjerningen.

Andersens forklaring alene plasserte Kristiansen i Baneheia den aktuelle kvelden.

Siden den gang har DNA-teknologien gjort store framskritt. Derfor ble de over 20 år gamle sporprøvene sendt til eksperter i Sveits for nye undersøkelser.

Da ble det for første gang funnet DNA fra Jan Helge Andersen på begge jentene.

Det ble ikke funnet noe DNA fra Viggo Kristiansen.

I avhør har Andersen og politiet snakket om muligheten for at han kan ha forgrepet seg på begge.

Andersen har sagt at han da må ha hatt «helt blackout».

Han husker kun å ha forgrepet seg på én av jentene.

Ble siktet i fjor

Under den nye etterforskningen ble Jan Helge Andersen i fjor siktet for drapet på Sløgedal Paulsen.

– Det at Jan Helge Andersen har status som siktet, er en automatisk konsekvens av at det er gjennomført en begrenset ransaking hos ham, som ledd i etterforskningen av sakskomplekset.

Det skrev statsadvokatene Johan Øverberg og Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter i en e-post til NRK da.

Politiet skal ha ønsket tilgang til PC og digitale lagringsenheter hos Andersen. De gjennomførte derfor tre hemmelige ransakelser hos ham.

Under ransakingen fant politiet det de mener er overgrepsmateriale.