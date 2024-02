Hydrogen skal kutte fly-utslipp: Oslo-Kristiansand kan bli først ut

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg, ønsker å realisere en utslippsfri flyrute mellom Oslo og Kristiansand.

– Dette ønsker jeg nå at vi går i dialog om for å få realisert, sier byrådsleder i Oslo Eirik Lae Solberg.

Flyruten Oslo-Kristiansand er satt på det fremtidige hydrogenfly-kartet.

I et brev til Kristiansand kommune ber Oslo nå om at et prosjekt med flyrute uten utslipp kommer på vingene.

– Målet er kommersielle flyvninger innen 2030, skriver Lae Solberg.

Nylig fortalte NRK at Avinor varsler satsing på hydrogen.

De første maskinene kan være flyvedyktige innen 6–7 år.

FLYR HØYT: Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) ser for seg et samarbeid mellom Oslo og Kristiansand kommuner, flyplassene, Avinor og Samferdselsdepartementet. Foto: Annika Byrde / NTB

Staten, Enova og EU

– Ambisjonen om fossilfrie flyvninger mellom Oslo Lufthavn Gardermoen og Kristiansand Lufthavn Kjevik vil stimulere til innovasjon, utvikling av infrastruktur og teknologi, mener Lae Solberg.

Han vil ha et formelt samarbeid med både Samferdselsdepartementet og Avinor – og slår fast at det krever dialog med flyselskapene om deres planer.

Oslo kommune mener det må hentes støtte og finansiering fra ulike hold.

Det må søkes om støtte fra EU og Enova.

Det er også et mål at staten og Avinor finansierer infrastruktur i tilknytning til flyplassene.

– Målet for et samarbeid vil være å gå i dialog med nasjonale myndigheter om hvordan de kan bidra til å realisere dette, skriver Lae Solberg.

Jubel i sør

Det var under valgkampen i august at partikollegene Eirik Lae Solberg (Oslo) og Mathias Bernander (Kristiansand) luftet sine visjoner for grønn luftfart.

– Det blir en av de viktigste sakene våre opp mot staten i årene som kommer, sa Bernander, ifølge Aftenposten – før han noen uker seinere ble ordfører.

Ordfører Mathias Bernander (H) Foto: Vetle Hjortland / NRK

Bernander mener det er realistisk å få til satsingen innen seks år. Flybransjen må omstille seg, og bli grønnere.

– Da må de tenke på hydrogen for eksempel. Oslo-Kristiansand er en veldig god strekning å starte med, sier han til NRK

Bernander påpeker at en satsing på flystrekningen vil være viktig for næringslivet i distriktet.

– Vi har en veldig spennende satsing på hydrogen i Kristiansand med Greenstat. Det er mange grunner til å satse her, men da må staten på banen, sier ordføreren.

– Spennende

Ledelsen på Kjevik legger ikke skjul på at dette kan bli moro.

– Veldig spennende. Så får vi se om noe sånt kan skje innen seks eller ti år, sier lufthavnsjef på Kristiansand lufthavn Kjevik Arne Johan Johnsen.

VELKOMMEN: – De neste års forskning og utvikling vil vise hva slags infrastruktur som kreves, sier Arne Johan Johnsen ved Kristiansand lufthavn Kjevik. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det er flere grunner til at nettopp Oslo-Kristiansand kan egne seg om først ut av norske hydrogen-flyruter.

– Med 25 mil i luftlinje er det en overkommelig avstand. Og det er en trafikkert rute, sier Johnsen.

Etter pandemien har imidlertid passasjertallet gått ned.

– Med utslippsfrie fly kan et sånt tilbud få et nytt løft, sier lufthavnsjefen.