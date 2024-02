Onsdag møttes Avinor, den svenske motparten Swedavia, SAS, franske Airbus og det svenske energiselskapet Vatenfall i Stockholm.

Der signerte de en samarbeidsavtale for å utvikle infrastruktur for hydrogen på norske og svenske flyplasser.

Olav Mosvold Larsen, avdelingsleder for bærekraft i Avinor. Foto: Avinor

– Vi gjør dette for å redusere klimagassutslippene fra bransjen. Vi gjør ikke dette fordi det er lett eller morsomt, men fordi det er helt nødvendig, sier avdelingsleder for bærekraft i Avinor, Olav Mosvold Larsen.

Samarbeidet skal bidra til kunnskap og forståelse om hvordan hydrogenfly fungerer og hvordan infrastrukturen på flyplassene må tilrettelegges.

Kan være i drift mot slutten av 20-tallet

– Hydrogen seiler opp som en sentral energibærer i fremtidens fossilfrie luftfart. Norge og Sverige er godt posisjonert for å være en tidlig pådriver for introduksjonen av hydrogendrevne fly, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

I motsetning til vanlige fossildrevne fly er hydrogenfly utslippsfrie. Aktørene skriver at de har mål om netto null karbonutslipp fra luftfarten i 2050.

– Flyprodusentene forteller oss at det kan være operative hydrogenfly i Norge mot slutten av 20-tallet. Men her ligger det mange forbehold og usikkerhet. Airbus sitt prosjekt med store hydrogenfly peker mot 2035, sier Larsen.

Avtalen ble undertegnet i Stockholm. Foto: Avinor

Krever store oppgraderinger

Det kreves store oppgraderinger på flyplassene for å kunne rigge om til bruk av hydrogenfly.

– Dette vil kreve stor omstilling i hele luftfartens økosystem, sier Larsen.

Foreløpig vet ikke Avinor hvor mye slike oppgraderinger vil koste, eller hvem som tar regningen.

– Men vi er opptatt av å gjøre dette både på en bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk gunstig måte, sier Larsen.

Stavanger lufthavn Sola. Foto: Øystein Løwer / Avinor

I første omgang vil dette prosjektet se på mulighetene for oppgraderinger på de større flyplassene i Norge.

– Men vi er forbereder oss på at hydrogen vil være aktuelt på alle våre lufthavner, sier Larsen.

– Har et stort potensial

Airbus ligger i front på utviklingen av hydrogendrevne fly. De har mål om å ha det første hydrogenflyet i kommersiell drift i 2035.

– Norge og Sverige er blant de mest krevende regionene for luftfart og har et stort potensial for hydrogenproduksjon fra fornybare energikilder, sier Guillaume Faury, administrerende direktør i Airbus.

Konsernsjef i SAS, Anko van der Werff. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Konsernsjefen i SAS, Anko van der Werff, sier at verden har tatt viktige steg mot en mer bærekraftig fremtid.

– Ved å samarbeide med noen av de sterkeste og mest innovative aktørene i bransjen, tar vi ansvar for å drive overgangen mot netto-nullutslipp, sier han.