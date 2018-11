Det er særlig én pasient som har stått for flesteparten av oppringningene til Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Ambulanser i Sirdal og Flekkefjord har byttet på å rykke ut til personen.

Bare forrige helg måtte Svindland og kollegaene rykke ut på mellom 15–20 slike AMK-oppringninger. Det var Avisen Agder som først omtalte saken.

– Truer liv og helse

NRK har tidligere omtalt den uvanlige saken, som har blitt en hodepine for ledelsen ved Sørlandet sykehus. Det som skjer er at pasienten ringer AMK. Han beskriver symptomer som helsepersonellet må ta på alvor og derfor må ambulansen rykke ut. Som oftest akutt.

Tall som NRK har hentet inn viser at pasienten ringte nødnummeret 113 til akuttmedisinsk sentral på Sørlandet 290 ganger i 2016. Totalt rykket ambulansen ut 287 ganger

Over flere år har sykehuset kommet med bekymringsmeldinger overfor Statens helsetilsyn.

De konkluderer med at ambulansen fortsatt må rykke ut inntil det finnes andre løsninger for pasienten.

Den aktuelle pasienten, som nesten ustanselig ringer AMK-sentralen, bor fire mil unna Flekkefjord, i Lund kommune. Serien med utrykninger krever enorme ressurser og lammer mye av beredskapen i området, mener de ansatte.

Den erfarne ambulansearbeideren Alvik Svindland, forteller NRK at han ikke orker mer.

– Å rykke ut daglig til pasienter som ikke trenger ambulanse, gjør jobben meningsløs. Dette er et arbeid jeg i utgangspunktet har stortrivdes i, sier Svindland.

Han mener de falske utrykningene har alvorlige konsekvenser.

– Det truer liv og helse for andre pasienter som virkelig trenger hjelp, sier han.

– Har vært belastende

Fagdirektør ved Sørlandet sykehus Per Engstrand, skjønner at saken er belastende for ambulansepersonellet, men vil ikke kommentere enkeltsaken til ambulansearbeider Svindland.

Fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand. Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Saken er tatt opp med Lund kommune og Fylkesmannen i Rogaland uten at oppringningene har stanset.

Men nå kan det gå mot en varig løsning, tror fagdirektøren, men vil foreløpig ikke gi flere detaljer.

– Helt sprøtt

Stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (Frp) fra Flekkefjord har nå stilt skriftlig spørsmål til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Han spør hva ministeren vil gjøre for å sette en stopper for saken.

– For vanlige folk høres dette helt sprøtt ut. Jeg forventer ikke en fiks ferdig oppskrift, men at han kommer med løsninger på hvordan man kan håndtere det.

Han mener folks sikkerhet står på spill og at folk som misbruker helsetilbud må straffes.

– Noen må sette foten ned slik at livsviktige ressurser ikke misbrukes og at hjelpetrengende slipper å bøte med livet fordi noen bølleringer til AMK-sentralen.