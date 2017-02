Rykket ut 300 ganger til samme pasient

Tall som NRK har hentet inn viser at pasienten ringte nødnummeret 113 til akuttmedisinsk sentral på Sørlandet 290 ganger i 2016. Totalt rykket ambulansen ut 287 ganger. Og personen har fortsatt med å ringe etter ambulansen i år også.

Pasienten bor i en kommune i Rogaland, men det er ambulansene fra Flekkefjord, Sirdal og de andre sørlandskommunene i Vest-Agder som må ta oppdragene.

Ikke alltid reell utrykning

Sørlandet sykehus sendte i fjor bekymringsmelding til Fylkesmannen i Rogaland. Konklusjonen ble at ambulansen fortsatt måtte rykke ut inntil det finnes andre løsninger for pasienten.

Seniorrådgiver hos Fylkeslegen i Aust- og Vest-Agder, Hallvard Kile, medgir at ikke alle oppdragene hos pasienten er reelle.

– Det er en spesiell sak, sier Kile.

Kile forteller at når pasienten ringer AMK, så beskriver pasienten symptomer som helsepersonellet må ta på alvor og derfor må ambulansen rykke ut.

– Det er nok få ganger pasienten har virkelig behov for ambulansen, mener Kile.

Ambulansepersonell med risiko

Ofte er det ambulansen i Sirdal som må rykke ut. Også kommunen har sendt bekymringsmelding fordi de drifter ambulansen for Sørlandet sykehus.

– Må ambulansen rykke ut med blålys og sirene til pasienten?

– Veldig ofte er det akutt-utrykninger. Veiene i Sirdal er ikke alltid lette å kjøre på om vinteren. Sjåførene er flinke til å vurdere trafikken og føret, men de kjører nok med noe høyere risiko på utrykning, sier Kile hos fylkesmannen.

Rykker ut mange ganger i døgnet

Leder av prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus, Helge Abrahamsen, bekrefter at ambulansen kan rykke ut til pasienten flere ganger i døgnet.

– Vi har bedt fylkesmennene og Statens helsetilsyn om å se på saken igjen. Vi undrer oss over at kommunen ikke har sett på tiltak for pasienten. Vi synes at saken er så spesiell at vi hadde forventet en annen konklusjon enn den Fylkesmannen i Rogaland kom med.

– Vi er ikke dimensjonert for dette, men det har gått bra. Men spesielt for ambulansen i Sirdal blir det mye kjøring, sier Abrahamsen.

Nå håper begge på at det kan komme en løsning fra Statens helsetilsyn som innebærer at pasienten blir ivaretatt og det blir færre utrykninger.

Statens helsetilsyn har ikke besvart NRKs henvendelse i saken. Det har heller ikke lyktes oss å komme i kontakt med pasienten.