Haster med ny flytebro-behandling

Innbyggerne på Hidra jobber med forslag om nytt flytebro-prosjekt til øya i Flekkefjord.

Fylkestinget må behandle forslaget om en flytebro til Hidra i år. Fra neste år reduseres statlig ferjeavløsningsmidler til Hidra i Flekkefjord med sju millioner kroner årlig.

Haster

Ferjeavløsningsmidler kan være med på delfinansiere en fastlandsforbindelse.

– Ja, det haster med å få behandle saken før nyttår, sier Hansen.

John Hansen i Hidra velforenings fastlandsgruppe møtte flytebrospesialisten LMG Marin i Bergen torsdag for å se på forstudiene av en betongflytebro.

Broa skal ha seilingshøyde på 20 meter i Hidrasundet, flyte på betong og bygges i stål. Også kostnadene ser ut til på holde seg innenfor 700 millioner kroner.

– Selv om studien ikke er klar før om noen uker, så viser den at det er fullt mulig å bygge flytebro til Hidra innen for kostnadsrammene, sier John Hansen til NRK.

John Hansen i Hidra velforenings fastlandsgruppe mener at brostudien fra LMG-Marine Foto: Lars Eie / NRK

– Interessant for fylkestinget

I april i år sa fylkestinget ja til å fortsette arbeidet med en fastlandsforbindelse til øya etter at planene har strandet flere ganger, enten på grunn av økonomi eller fordi den undersjøiske tunnelen ble for dyr eller for bratt i forhold til EU-krav.

– Jeg er mer optimistisk nå etter møtet med LMG Marin, sier broforkjemper John Hansen.

Han sier gjennomgangen torsdag viser at det ikke er de store utfordringene med tanke på konstruksjon, vind eller strømninger i sundet. Den endelige rapporten legges fram i slutten av neste uke.

Fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, sier fylkestinget får en utredning om undersjøisk tunnel, men er åpen for forslaget til velforeninga. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fylkesvaraordfører Tore Askildesen (KrF) i Vest-Agder, sier det kan være en mulighet for at politikerne greier å behandle broforslaget. Men da må alt ligge til rette.

– Vi har vedtatt å se på tunnelalternativet, og regner med å få den saken på bordet i høst. Men vi er åpen for alle forslag og broalternativet er interessant for fylkestinget. Så må våre fagfolk til å vurdere forslaget, sier fungerende fylkesordfører Askildsen.