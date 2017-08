Nytt broforslag til 600 millioner kroner

Ei flytebro i betong vil bli om lag 400 meter lang, skipsleden på 25 meter og 20 meters høyde for passering av mindre skip, ifølge studien som LMG Marin har utarbeidet på oppdrag for velforeninga. I tillegg har en sivilingeniør gjort en del beregninger.

Totalt kommer prisen ut på litt over 600 millioner kroner inkludert momsrefusjon. Det mener velforeningen er innenfor økonomiske rammer av ferjeavløsningsmidler på førti år.

– Engasjementet er stort på Hidra, bekrefter prosjektleder for fastlandsforbindelsen, John Hansen.

John Hansen er prosjektleder for mulighetsstudien til Hidra velforening. Foto: Lars Eie / NRK

– Billigere enn ferjedrift

Studien konkluderer med at en flytebro blir billigere på sikt enn ferjedrift i førti år.

Ferjetilskuddet vil ligge mellom 800 millioner til 1,2 milliarder kroner i løpet av den perioden, mens flytebroalternativet blir lavere.

– Vi legger fram et virkelig holdbart og godt prosjekt. Alle uttrykker ønske om å finne en rasjonell og god løsning. Vi har godt håp, sier Hansen.

Tunnel

Fylkespolitikerne vedtok blant annet i april i år at det ville gå videre med å utrede muligheten for undersjøisk tunnel , men søke om å få dispensasjon på stigningen inne i tunnelen, slik at den kan bli noe brattere en tunnelforskriftene tillater.

– Vi tror jo dette prosjektet kan konkurrere med den undersjøiske tunellen dersom det blir omtrent samme kostnad. Men vi tror at folk foretrekker bro, fordi det kan føles tryggere, mener Hansen.

Fylkesvaraordfører, Tore Askildsen, har tidligere sagt at de først vil se på tunnelalternativet, men han er åpen for andre forslag.

Seilingshøyden blir 20 meter dersom det blir flytebro i Hidradsundet. Foto: LMG Marin

Vurdere innspillene

Fylkesordfører Terje Damman har ikke fått studien fra Hidra velforening ennå. Han opplyser at Statens vegvesen trolig ikke å få ferdig en tunnelutredning til fylkestinget i oktober og at saken derfor kan komme opp på møtet i desember.

Fylkesordfører Terje Damman sier innspillene må vurderes av Statens vegvesen. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi må i alle fall ha en muntlig informasjom om status i saken i oktober. Når det gjelder studien fra Hidra velforening, så tenker jeg at vegvesenet må vurdere det som er av gode tanker og gode innspill i arbeidet videre her, sier fylkesordfører Terje Damman.

Han tror det må gjøres vurderinger i forhold til trafikksikkerheten.