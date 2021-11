Slo alarm om grove seksuelle overgrep mellom unge – nå tas saker til retten

– Det blir galere og galere. Det overrasker og sjokkerer, sier Benedicte Severinsen ved overgrepsmottaket i Agder.

Omfanget av overgrepene er større enn hun visste om på forsommeren i år, da hun sammen med politiet slo alarm om grove seksuelle overgrep mellom ungdom eller unge voksne.

– Vi har fått stor respons også fra resten av landet. Det er veldig mange flere anmeldelser nå enn for bare få år siden, sier Severinsen.

Hendelse på offentlig toalett

Nå er politiet i Agder ferdige med å etterforske en rekke saker. Om et par uker kommer en av dem opp i Agder tingrett.

En seksten år gammel gutt skal ha voldtatt en jevnaldrende jente på toalettet i Aquarama i Kristiansand.

Han skal ha stukket fingrene sine inn i både rumpa og skjeden hennes, og forsøkt å presse penis inn i munnen hennes, selv om hun prøvde å få ham til å stoppe, ifølge tiltalen.

Gutten, som nå er 17 år, nekter straffskyld, sier forsvarer Bjørge Tveito.

– Det er en trist sak på alle mulige måter, uavhengig av straffskyld. Det er jo snakk om to unge mennesker her, i startgropa av livet, som må møte i retten, sier han.

Jentas bistandsadvokat vil ikke uttale seg om saken.

Politiadvokat Tove Haugland skriver i en e-post til NRK at hun ikke vil si noe før saken kommer for retten i midten av desember.

– Først der vil jeg redegjøre for politiets syn på bevisene i saken, hva jeg mener er det mest alvorlige i denne saken – og hvordan jeg stiller meg til at tiltalte ikke erkjenner straffskyld, skriver hun.

I tvil om de unge forstår loven

Benedicte Severinsen fra overgrepsmottaket sier ungdom, som ikke nødvendigvis kjenner hverandre, gjerne avtaler å møtes gjennom snapchat eller andre sosiale medier.

– Vi ser at det ofte kan være litt forskjellig hva intensjonen med møtet har vært for gutten og jenta.

Hvor de møtes varierer også.

– Vi har sett eksempler hvor det avtales i skolegården i skoletiden, som da kan utvikle seg til det som faktisk er kjempegrovt overgrep på unge jenter, sier Severinsen.

Hun er i tvil om mange av de unge har forstått hva lovverket sier.

– Andre ganger ser vi at det er med overlegg, og at de som gjør det absolutt vet at dette ikke er lovlig.

Porno på mobilen

Kenneth Rafaelsen leder seksjon for grov vold og seksuelle overgrep ved Agder politidistrikt.

– Jeg tror vi må erkjenne at den teknologiske utviklingen går veldig fort, i takt med ungdomskulturen. Vi som er i foreldregenerasjonen har problemer med å henge med, og det har egentlig samfunnet som helhet, sier han.

Han får støtte av Benedicte Severinsen, som minner om at pornografi lett finner veien til unges mobilskjerm, og at det kan påvirke inntrykket av hva sex er.

– En medskyldig faktor kan være den tilgangen som nå er på grove pornografiske filmer, sier hun.

60 tiltak mot overgrep

Aquarama har satt inn flere sikkerhetstiltak etter at de ble klar over at en voldtekt kan ha skjedd på et av deres toaletter.

– Vi er opptatt av at dette skal være et trygt sted for alle. Ett tiltak er å ha betaling på dørene, sier daglig leder Vibeke Holm Ruud.

– Det er viktig å poengtere at dette ikke har vært inne i selve badeanlegget, sier hun.

Kommunen er deleier i anlegget. Oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad sier de er klar over at omfanget blir større og større.

– Det er tragisk når det skjer overgrep et sted der barn og unge egentlig skal kunne ha det gøy og trygt. Slike hendelser er veldig alvorlige og kan få store konsekvenser både for de som blir ofre og de som utøver volden, sier hun.

Hun sier kommunen har tatt grep i kjølvannet av at politiet og overgrepsmottaket slo alarm om overgrepstrenden.

Blant annet har de laget en oversikt over rundt 60 tiltak som skal forebygge overgrep.

Regjeringen kom også med en ny nasjonal strategi mot nettrelaterte overgrep i august.

– Selv mors beste sønn kan bli en overgriper hvis vi ikke sørger for at de skjønner hvor grensen går, sa daværende statsminister Erna Solberg.