Politiet: Mindreårige selger sex på nett

– Vi ser en utvikling som er veldig skremmende. Veldig grove overgrep mot unge ofre utført av unge overgripere, forteller Benedicte Severinsen, seksjonsleder for overgrepsmottaket til Fædrelandsvennen.

Det var Fædrelandsvennen som omtalte saken først. De forteller at ofrene gjerne er jenter i 13–16 års alder og overgriper er gutter i 15–19 års alder.

– Vi ser dette over alt. Det selges bilder, men også seksuelle tjenester mot aldersbestemte varer og penger, sier Kenneth Rafaelsen til avisen. Han er leder for seksjon for grov vold og seksuelle overgrep ved Agder politidistrikt.

Blir vanligere

Etter at lokalavisen skrev om saken lørdag, har politiet søndag fulgt opp med et lengre innlegg på Facebook.

– Vi frykter at vi som foreldre og samfunn ikke helt forstår hva som foregår, skriver politiets nettpatrulje i Agder.

Innlegget er skrevet av Severinsen og Rafaelsen.

– For oss som har jobbet med overgrep gjennom mange år, er det dessverre ikke ofte vi blir sjokkerte lengre. Men det vi ser nå, det sjokkerer oss, skriver de.

I innlegget kommer det frem at overgrepene ikke er knyttet til spesifikke miljø, men skjer hos barn og ungdom uten spesielle risikofaktorer.

Unge kjøper sex og av andre unge, forteller Benedicte Severinsen. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Betaling på Vipps

Betaling kan være i form av penger eller varer og det starter ofte med ganske uskyldige bilder, før det utvikler seg. Bildene selges både av unge jenter og unge gutter.

Pengeoverføringen skjer gjerne på Vipps, som er tilgjengelig for barn helt ned i 10-årsalderen. Penger kan fort komme inn uten at foreldre merker det, påpeker politiet.